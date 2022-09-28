前聯邦勞工部財長莫天成病逝 享年77歲

身為美國華裔經商從政的領袖，莫天成數十年堅持推動華人在政商界的發展。（取自莫天成紀念網站）

前聯邦勞工部 財長、美國國家中國園基金會主席莫天成(Samuel Tinsing Mok)近日因病去世，享年77歲，遺體告別和追思紀念儀式將分別於29日、30日在華府舉行。

莫天成1944年12月30日生於上海，祖籍廣東清遠，他1949年隨家人移居香港，19歲移民美國。在紐約復敦大學(Fordham University)獲得會計學學士，後在華府的美國天主教大學(Catholic University)獲得審計學碩士，並先後在美國國務院外交學院和美國陸軍管理學院研習。他在會計、審計、財務管理上有豐富經驗，是註冊的國際審計師、國際內部控制師、美國政府財務管理師。

莫天成1963年入伍，在美軍駐日本沖繩基地和西點軍校任職共五年；他曾兩度出任聯邦政府副部長級職務，擔任財政部財務總長和勞工部財務總長。2007年後，莫天成重回商界創辦了康道國際諮詢有限公司，專攻國際貿易和商務活動的諮詢服務。

身為美國華裔 經商從政的領袖，莫天成數十年堅持推動華人 在政商界的發展，並擔任大華府希望中文學校和美國華人生物醫藥科技協會的顧問，在全國性和地方上的許多華裔團體任職，疫情後也積極出席線上和實體的論壇活動，分析國際局勢，針對美中關係給在美華人許多建設性建議。

莫天成的妻子邢玉珍(Nancy Mok)是台灣長大的第一代美國移民，二人育有一兒一女，兒女也均成家立業，莫天成夫婦現有六個兒孫。

莫天成的弟弟莫Andy追憶表示，哥哥在家中是備受愛戴的祖父、父親、兄弟和兒子，同時也是一名自豪的美國公民，他任職軍官和高級政府官員期間，以卓越的功勳和榮譽為國家鞠躬盡瘁，同時他也是中國堅定不移的友人、是華裔社區無比堅固的支柱。

家人表示，莫天成9月21日晚11時因病去世，遺體告別儀式將在29日下午4時至7時舉行，追思紀念儀式將在30日上午10時30分開始，地點均為高勒殯儀館(5130 Wisconsin Avenue, NW, Washington, DC 20016)。家庭成員及特別友人將在30日下午2時30分在Columbia Memorial Park舉行葬禮。

莫天成的家人也建立了紀念網站，供各界人士弔唁和追思，可將照片、感言、回憶資料發送至[email protected]，或直接登錄網站發表：https://bit.ly/3dKYWQq。