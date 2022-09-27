維州動物園瀕危長頸鹿生產 母女均安

長頸鹿媽媽「伊瑪拉」本月初順利產下女兒「提沙」。（動物園提供）

維州動物園 (Virginia Zoo)的遊客近日幸運見證長頸鹿媽媽生產的全過程，雌性的馬賽長頸鹿(Masai giraffe)「伊瑪拉」(Imara)9日成功生下一隻幼崽「提沙」(Tisa)，許多在場民眾驚呼是此生從未想像過的場景，生產過程感人又震撼，不少網民也紛紛上官網留言祝福。

馬賽長頸鹿又名吉力馬札羅長頸鹿，是世界上體型最大的長頸鹿種類，目前屬於瀕危動物；牠們來自東非，目前多分布於坦桑尼亞和肯亞中南部地區，這種長頸鹿的毛色呈不規則的鋸齒狀，一直延伸到蹄部，分辨雌雄的一個標誌是，雄性馬賽長頸鹿的額頭上會有凸起。

新生的小長頸鹿名為「提沙」，該詞在非洲語言史瓦希利語(Swahili)中意為「九」，紀念「提沙」在9月9日出生，動物園表示，「提沙」出生時重122.5磅、六呎高，動物園為「提沙」的到來已準備已久，生產日期一直不確定，但出生後，長頸鹿媽媽「伊瑪拉」和女兒「提沙」都很健壯，「提沙」出生十天後就已在學習奔跑。

「提沙」出生後，維州動物園現共有五隻馬賽長頸鹿，另外三隻為「提沙」的父親「比利」(Billy)、長頸鹿媽媽「諾爾」(Noelle)和牠的女兒「莫札康」(Mchanga)。