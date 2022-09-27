領先全美 華府逾半數民眾居家辦公

全美15個大都會區域中，有五個地區近兩年來的居家辦公人數都超過四成。（取自報告）

洛克菲勒政府研究所(Rockefeller Institute of Government)近日發布最新報告，數據顯示大華府 目前居家辦公的人數比率領先全國，且疫情 前後的變化明顯，疫情前僅有5.9%人居家辦公，現全市有超過一半民眾每周至少一天在家上班。

該研究統計了全國各大都會 區民眾的工作狀態，並對比疫情前後全國15大都會區的變化，數據顯示，2020年8月，有10個大都會區的居家辦公人數超過四成，兩年後，該比率仍高於40%的地區包括大華府、波士頓、達拉斯、舊金山、西雅圖，這五個地區的共同特點包括民眾薪資高、疫情前居家辦公的現象較常見、必須到現場的工作崗位占比較小。

大華府現也是領先全美各地的城市，每周至少一天在家辦公的人數從疫情前的5.9%漲至51%，超過紐約市、波士頓、洛杉磯、芝加哥等地，也因此被稱為「居家辦公的首都」。

該報告也指出，居家辦公比率最高的群體為25歲至39歲的白人，且年收入超過10萬元，多數是個體經營者或在非營利部門工作的群體，這也解釋了大華府比率領先全國的原因，民眾從事的行業基本上屬於政治政策、信息技術、傳媒文化、醫療研究等類別，無需到現場也能完成，且薪資水平較高。