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「鼓舞士氣機器」霍普演出50年 國家軍事博物館辦紀念展

記者張筠／維州報導
國家軍事博物館近日推出紀念軍事喜劇演員霍普的50周年紀念展。（取自博物館官網）
國家軍事博物館近日推出紀念軍事喜劇演員霍普的50周年紀念展。（取自博物館官網）

位於維州的國家軍事博物館(National Museum of the United States Army)近日推出喜劇演員霍普(Bob Hope)的巡迴紀念展覽，紀念他表演50周年，給全球1100萬名服役人員帶來歡笑，他總能透過表演給人傳遞正能量，而有「鼓舞士氣機器」的美譽。

霍普是聯合服務組織(United Service Organizations)的喜劇演員，該機構為非營利慈善公司，專門為美國軍人及其家屬提供現場娛樂表演，包括喜劇、音樂表演、社交活動等多元節目。

該展覽名為「準備好歡笑：霍普的一生」(Ready for Laughter: The Legacy of Bob Hope)，內容包括由獲獎製片人夏恩菲德(John Scheinfeld)製作的11分鐘原創紀錄片，此外還有近50件關於霍普的文物，亮點包括罕見、甚至從未公開過的霍普照片，他和服役軍人在戰時的通信文件、霍普在二戰時期留下的遺物，他在戰時巡迴表演的影像資料，還有各種籌款表演的相冊和文件記錄等。

霍普一生中通過電台、舞台、大屏幕和電視等媒體不斷給人們帶來快樂，也曾登上百老匯的舞台，他的幽默為二戰期間的美國軍營注入生命和活力，也極大的鼓舞士氣，他因此被讚譽為「鼓舞士氣的機器」，還有人稱他在「美國歷史上最黑暗的時期，幫助提升了人文精神」。

霍普曾於1979年6月到中國拍攝電視片「去中國之路」，在此期間曾登過長城、去過天安門廣場，成為當時中國與西方世界交流的使者。

霍普生於英國，在家中七兄弟中排行第五，他的父親是一名石匠，母親是一位戲劇歌唱家，1907年他隨家人移居美國；2003年霍普在100歲生日的兩個月後，因肺炎在家中去世。

霍普的紀念展覽將持續至2023年1月，內容和形式多元，展覽免費，須上網訂票(https://bit.ly/2FyDbkr)；該博物館近日也推出全新的「士兵之藝術」展，邀請民眾欣賞從內戰至今士兵們的藝術作品。博物館開放時間為每天上午9時至下午5時，聖誕節(12月25日)當天關閉；地址1775 Liberty Drive, Fort Belvoir, VA 22060。

博物館 天安門 聖誕節

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