「鼓舞士氣機器」霍普演出50年 國家軍事博物館辦紀念展

國家軍事博物館近日推出紀念軍事喜劇演員霍普的50周年紀念展。(取自博物館官網)

位於維州的國家軍事博物館 (National Museum of the United States Army)近日推出喜劇演員霍普(Bob Hope)的巡迴紀念展覽,紀念他表演50周年,給全球1100萬名服役人員帶來歡笑,他總能透過表演給人傳遞正能量,而有「鼓舞士氣機器」的美譽。

霍普是聯合服務組織(United Service Organizations)的喜劇演員,該機構為非營利慈善公司,專門為美國軍人及其家屬提供現場娛樂表演,包括喜劇、音樂表演、社交活動等多元節目。

該展覽名為「準備好歡笑:霍普的一生」(Ready for Laughter: The Legacy of Bob Hope),內容包括由獲獎製片人夏恩菲德(John Scheinfeld)製作的11分鐘原創紀錄片,此外還有近50件關於霍普的文物,亮點包括罕見、甚至從未公開過的霍普照片,他和服役軍人在戰時的通信文件、霍普在二戰時期留下的遺物,他在戰時巡迴表演的影像資料,還有各種籌款表演的相冊和文件記錄等。

霍普一生中通過電台、舞台、大屏幕和電視等媒體不斷給人們帶來快樂,也曾登上百老匯的舞台,他的幽默為二戰期間的美國軍營注入生命和活力,也極大的鼓舞士氣,他因此被讚譽為「鼓舞士氣的機器」,還有人稱他在「美國歷史上最黑暗的時期,幫助提升了人文精神」。

霍普曾於1979年6月到中國拍攝電視片「去中國之路」,在此期間曾登過長城、去過天安門 廣場,成為當時中國與西方世界交流的使者。

霍普生於英國,在家中七兄弟中排行第五,他的父親是一名石匠,母親是一位戲劇歌唱家,1907年他隨家人移居美國;2003年霍普在100歲生日的兩個月後,因肺炎在家中去世。

霍普的紀念展覽將持續至2023年1月,內容和形式多元,展覽免費,須上網訂票(https://bit.ly/2FyDbkr);該博物館近日也推出全新的「士兵之藝術」展,邀請民眾欣賞從內戰至今士兵們的藝術作品。博物館開放時間為每天上午9時至下午5時,聖誕節 (12月25日)當天關閉;地址1775 Liberty Drive, Fort Belvoir, VA 22060。