期中選舉提前投票 維州23日啟動 馬州華府下月底上路

維州期中選舉提早投票23日已啟動，今年改選11區的聯邦眾議員，其中第二和第七區選情激烈，備受關注。（記者張筠 / 攝影）

維州 期中選舉將於11月8日啟動，而11區聯邦眾議員 和部分郡市的民選代表改選，本月23日起就啟動實體提前投票 (early in-person voting)，所有選民可帶身分證直接前往所在郡市的選舉辦公室註冊投票，此外選舉委員會同日也開始寄出缺席選票(absentee ballot)；馬州和華府的提前投票將在下個月底開放。

今年維州改選11區的聯邦眾議員，多數選區基本沒有懸念，選情競爭較激烈的為第二和地區區，其中最膠著的是包括東部沿岸(Eastern Shore)和維吉尼亞海灘(Virginia Beach)的第二選區，共和黨參議員基根斯(Jen Kiggans)在初選中勝出，11月將對戰民主黨眾議員路里亞(Elaine Luria)。

基根斯曾是一名海軍直升機飛行員及護士，2020年至今擔任維州參議員；路里亞也是一名海軍老兵，是參與調查2021年1月6日國會暴動案的議員之一，被評為國會「中間派」；根據無黨派的「庫克政治報告」(Cook Political Report)，該選區可能上演最膠著的競爭，路里亞也可能是今年選舉中最脆弱的聯邦議員。

另一個備受矚目的選區是包括威廉王子郡(Prince William County)、Stafford郡、Culpeper郡等部分郡市的第七區，共和黨籍的威廉王子郡郡長維加(Yesli Vega)將對戰民主黨維州眾議員史班柏格(Abigail Spanberger)；「庫克政治報告」預測，目前民主黨人在此選舉中較有勝算。

維州選舉官員比爾斯(Susan Beals)表示，維州23日開放期中選舉的實體提前投票通道，同日也開始向軍人、海外選民及其他已申請的選民寄送缺席選票，除了聯邦眾議員的選舉，部分郡市也將改選民選官員，費爾法克斯市(Fairfax City)將改選市長和部分市議員，阿靈頓郡(Arlington County)委員會將有一席改選，勞登郡公校委員會(Loudoun County School Board)也有兩席改選。

馬州期中選舉提前投票將於10月27日開放，華府將從10月31日起上路。