世界杯賽期 華府商家可全天營業 酒飲銷售時間也延長

華府新規允許商家在今年世界杯比賽期間24小時營業，並延長酒品售賣時間。（記者張筠 / 攝影）

華府 市議會近日通過一項緊急法規，允許餐廳、酒吧、啤酒廠在今年世界杯比賽期間可以24小時營業，酒精飲品的銷售時間也延長，計畫延長營業時間的業主須向市府註冊並支付100元費用。

目前華府的法律規定，銷售酒飲的商家周間只能營業至凌晨2時，周末可至凌晨3時；根據新通過的緊急法規(emergency measure)，華府所有餐廳、酒吧和啤酒廠在今年11月20日至12月18日世界杯比賽期間，可全天營業，酒飲銷售限制也放寬，僅需在凌晨4時至6時暫停售賣。

制定該法規是考慮到今年世界杯在卡達(Qatar)舉辦，由於該地區與美國有七小時時差，許多足球 愛好者可能會熬夜觀賽，華府市議員麥可杜菲(Kenyan R. McDuffie)表示，四年一次的賽事非常難得，對很多民眾來說是一場體育盛宴，商家也能因此促進生意，與民狂歡。

該法規也指出，計畫延長營業時間的業主須向華府酒精飲品控制委員會(Alcohol Beverage Control Board)註冊，支付100元費用，並在新營業時間生效的至少前三天告知華府警察 ，便於執法人員維護社區安全。