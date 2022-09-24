我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大腿摸到胯部 吳恬敏曝遭「菜鳥新移民」資深製作性騷

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

世界杯賽期 華府商家可全天營業 酒飲銷售時間也延長

記者張筠／華盛頓報導
華府新規允許商家在今年世界杯比賽期間24小時營業，並延長酒品售賣時間。（記者張筠 / 攝影）
華府新規允許商家在今年世界杯比賽期間24小時營業，並延長酒品售賣時間。（記者張筠 / 攝影）

華府市議會近日通過一項緊急法規，允許餐廳、酒吧、啤酒廠在今年世界杯比賽期間可以24小時營業，酒精飲品的銷售時間也延長，計畫延長營業時間的業主須向市府註冊並支付100元費用。

目前華府的法律規定，銷售酒飲的商家周間只能營業至凌晨2時，周末可至凌晨3時；根據新通過的緊急法規(emergency measure)，華府所有餐廳、酒吧和啤酒廠在今年11月20日至12月18日世界杯比賽期間，可全天營業，酒飲銷售限制也放寬，僅需在凌晨4時至6時暫停售賣。

制定該法規是考慮到今年世界杯在卡達(Qatar)舉辦，由於該地區與美國有七小時時差，許多足球愛好者可能會熬夜觀賽，華府市議員麥可杜菲(Kenyan R. McDuffie)表示，四年一次的賽事非常難得，對很多民眾來說是一場體育盛宴，商家也能因此促進生意，與民狂歡。

該法規也指出，計畫延長營業時間的業主須向華府酒精飲品控制委員會(Alcohol Beverage Control Board)註冊，支付100元費用，並在新營業時間生效的至少前三天告知華府警察，便於執法人員維護社區安全。

華府 警察 足球

上一則

調查：亞裔為選舉關鍵少數　喬治亞州2022年勝選關鍵角色取決亞裔投票

下一則

美京活動中心10月15日亞裔人才招聘會 專業人士經驗談

延伸閱讀

中國外長王毅會俄外長 促烏克蘭和談

中國外長王毅會俄外長 促烏克蘭和談
首位華裔女性 聯邦參院通過潘愉接DC巡迴上訴法院法官

首位華裔女性 聯邦參院通過潘愉接DC巡迴上訴法院法官
紅燈禁止車輛右轉 華府議會推「安全路口法案」

紅燈禁止車輛右轉 華府議會推「安全路口法案」
首位華裔女性 參院通過潘愉任DC巡迴上訴法院法官

首位華裔女性 參院通過潘愉任DC巡迴上訴法院法官
華府檢察長：地鐵、公車環境敏感 應維持禁槍

華府檢察長：地鐵、公車環境敏感 應維持禁槍

熱門新聞

新冠疫情後，「混水摸魚式罷工」(quiet quitting)逐漸成為職場流行語。雇主們紛紛以拒絕加薪或晉升機會因應，甚至「悄悄辭退」(quiet firing)員工，藉此敦促職員認真工作。(Pexels)

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

2022-09-17 16:45
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48
律師王軍表示，一般勞工法適用於包括餐館員工在內的按小時給付薪資雇員。(特派員黃惠玲／攝影)

不滿員工趕走客人拒發薪 華人東主判賠3倍工資

2022-09-21 11:27
萊特的建築風格著重與大自然結合。(Chris Wohlgefahrt/Creative Juice Studios)

萊特經典建築 威州豪宅首度上市 開價不到80萬

2022-09-22 13:18
搭帳棚或開露營車露營是享受大自然的不錯選擇。(記者陳曼玲／攝影)

首次野營就上手 專家教入門攻略

2022-09-17 02:13
34歲的莫瑞諾將三歲外甥推落水且見死不救。(庫克郡監獄)

芝城狠姨推3歲外甥落水 掙扎30分鐘見死不救

2022-09-22 11:05

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力
在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招