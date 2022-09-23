紅燈禁止車輛右轉 華府議會推「安全路口法案」

華府為提升道路安全的法案近日在市議會推進，華府有望成為全美第二個禁止車輛紅燈右轉的城市。（記者張筠 / 攝影）

華府 市議員20日一致投票支持「安全路口法案」(Safer Intersections Act)，該法案內容包括在2025年前將全市道路改為紅燈禁止車輛右轉，允許自行車在無車、無人的情況下可以通行十字路。

該法案仍需市議會的兩次表決通過後，才能遞交市長包瑟(Muriel Bowser)和國會簽署通過，20日的表決中，市議員以13比0的票數表達了一致支持，該法案若通過，將於2025年1月1日生效，華府也將成為全美第二個禁止車輛紅燈右轉的城市，目前僅有紐約市執行類似法案。

歐洲和亞洲多數國家都不允許車輛在紅燈右轉，此規定屬於美國特色，1970年代美國各州因石油 短缺而廣泛通過規定，允許車輛於路口無行人、自行車或其他車輛的情況下，在紅燈右轉，縮短車輛的等待時間。

華府市議員瑪麗切爾(Mary Cheh)說，一律禁止車輛在紅燈右轉的規定，對行人和自行車將是更安全的保障；該法案將給華府交通局兩年時間，對全市道路規畫、更新道路指示、修建基礎設施進行調整，並推出教育項目幫助民眾適應。

該法案也指，若市府根據調查研究後發現，部分路口允許車輛在紅燈右轉不會導致安全隱患，則市府可增加特殊指示，允許紅燈右轉；目前華府交通局計畫，將循序漸進的更新各路口的規定，不會一次性換掉全市1700多個路口的指示標，而會首先從事故頻發的路段開始更新。

多數立法者支持該法案，不過市議員亨德森(Christina Henderson)表示，真正的改變還是來自有力的執法，否則無法減少違規情況；市議員懷特(Trayon White)也擔憂，新規恐怕會影響車流控制，導致部分路段更擁堵，反而造成其他地區更不安全，因此需要更多調研。

華府市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)支持該法案，不過他表示市府現已通過各種方式提升道路安全，但今年截至目前仍有24人被撞死，去年有40人，他表示，重要的不在於法案多少，而在於效果。

該法案也借鑑了「Idoho Stop」法的相關內容，該法允許騎自行車的民眾將紅燈視為「stop」標誌，即在完全停止後，擁有通行優先權，「stop」標誌則可視為「讓路」標誌(yield sign)，減速慢行即可。

該法律1982年首先在愛達荷州 正式通過，因此別名「Idaho Stop」法，數據顯示，愛達荷州通過該法後，自行車傷亡人數下降了13%，德拉瓦州五年前通過類似法律後，自行車車禍也減少23%，目前全美共有九州執行相似法律。