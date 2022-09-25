學佛修心的目標(三)　摘錄盧台長講述於觀音堂

盧軍宏台長

修心的目標有了，那麼修心怎麼修，怎麼擦拭我的心？這要靠心的理解來實現——悟。悟就是想通，我們總是說要悟，可道理都擺在那，輪回因果，緣分命運，還有什麼可悟的哪？實際上，明月飛花，一草一木無不帶來悟的契機，生活中的每一天每件事都有可能讓我們領會更多，悟就是將佛法應用到生活中去再從生活中體會出佛法的一個反復練習的過程，猶如我們在準備考試的過程中反復應用基本綱領反復做練習題再從練習中掌握基本綱領直到熟練掌握，應用自如的過程。修心路上的每一次正確應用佛法，心境就提升一分，同時又可能前九次全對，但第十次錯了，也可能導致修行前功盡棄，所以才說修心路上“如履薄冰”。

有很多同修對台長的“說法”研究得非常仔細，理解得非常透徹，修得非常精進，這是好的現象，說明大家認識到這個法門的殊勝之處。但是從網上問的問題和平時的待人接物上可以看出，很多人現在還處於還債的階段，還沒有認識到佛法即人生，學佛先學做人的基本道理。雖然因為念經的原因，脾氣上有了改進，但並沒有主觀上開始反省自心，主動地找毛病改正品行，也就是說佛法還沒有被你應用到生活中去，還沒有把佛法主動地應用到自己身上。比如說“戒定慧”，有多少人仍不明白為什麼要戒，戒什麼，怎麼戒了就能定？為什麼要定？定什麼？這些都是心中要明白的問題。同樣很多我們平時耳熟能詳的一些前人總結的經驗，也要從中悟出它的原理，它依據佛法的哪個基本定律，這樣才能明白前人為什麼這麼說。比如說，為什麼“忍辱能精進”，依據哪一原理？為什麼要這麼強調“無我”，有什麼作用？等等，不僅知道這句話，也能按著做，不能只是簡單地機械地照搬套用，只有理解了原理才能舉一反三，真正明白真正會應用，這一點和我們學習數學應用定律沒有什麼區別。

所以“悟”並不是那麼遙遠抽象，在每天的學佛中，實際上我們都已經在不知不覺的情況下開悟：怎麼念經？念經怎麼就會變好？小房子是怎麼應用的等等，接下來就是要系統地有意識地悟，想更多的“為什麼”從而明白更多的道理。修心的人不敢做壞事就跟懂法的人不敢違法亂紀一樣，因為他明白道理。

修行修什麼？

修行就是修正自己的行為，目的是要達到覺悟的最高境界——徹悟。修行有三個方面：行為的規範，言語的禁忌和意識品行的提高。實際上，當我們知道了塵網中孽力占很大成分，而孽障又是來自於“身口意”，那麼就很容易理解這三點的目的都是為了避免造孽。行為的規範杜絕身體造的孽障，言語的禁忌使自己不造口業，意識品行的提升又是為了防範意念上的壞念頭，從而少造意業。

明白了這些原理，我們就可以以此為基準修正行為，減少孽障，不再編織新的塵絲。當然應用這個原理到生活中去和應用到什麼程度取決於每個人的領悟力。比如說：工作單位的領導明顯地加大了你的工作量，使你每天埋頭苦幹還常常加班加點，但別人同樣的薪水，可要清閒的多。在這種情況下，你能忍住不罵人，你能忍住不做出格的事，可內心裡你能不能真正地不生氣呢？不生氣又為什麼這麼重要呢？你不生氣，別人會不會認為你是懦夫呢？正確的心態應該是什麼呢？

這些都要靠我們自己來領悟。每回答一個問題，你的境界就增一分，領悟的不同，境界就不同。如果領悟不出，則會時時比較著別人的工作量，不停地感受著不公平待遇，漸漸地憤恨起來，這時候孽緣早已種下而不自知，反而認為自己才是受害者，漸失道心。其實任何人的努力，最後一定會得到回報。“師父領進門，修行在各人”，正因為每個人所處的環境不同，所遇到的問題也不同，所以台長不可能把每個人要悟的答案都擺在面前供大家選擇，但好在萬變不離其宗，還是有一定規律可循的，宗旨就是用因果、緣分來理解生活，用台長教的法門來解決生活中的問題，用做功德不起惡緣來作為約束自己的準繩。

修行的三個方面並沒有講到積功德，那功德怎麼會是修行的結果呢？修行三個方面直接的結果就是做善事，持善念，說好話，都是功德。

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