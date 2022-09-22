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惡意潑漆華盛頓紀念碑 印州44歲男子被捕

記者張筠／華盛頓報導
華盛頓紀念碑20日遭人惡意潑墨，國家公園管理局人員21日費力清理。（美聯社）
華盛頓紀念碑20日遭人惡意潑墨，國家公園管理局人員21日費力清理。（美聯社）

44歲的印第安納州男子迪頓(Shaun Ray Deaton)20日在華盛頓紀念碑(Washington Monument)留下政治言論並惡意潑漆，他當晚被捕，警方21日表示，男嫌被控非法侵入、竄改和破壞公物等罪名。

迪頓是印第安納州布魯明頓市(Bloomington)居民，他20日晚闖入華盛頓紀念碑附近的草坪，在紀念碑上潑紅漆，並寫下攻擊政府的惡意言論，執法人員21日用特殊材料才將大部分油漆清掉，但滲入大理石的痕跡仍需一段時間才能除去。

國家公園管理局(NPS)負責人李特勒斯(Mike Litterst)表示，此事不影響遊客參觀，「幸運的是，該惡意塗鴉是在華盛頓紀念碑的背面，紀念碑局部將關閉二至三周，訪客仍可從紀念碑的正門出入。」

警方表示，迪頓20日晚7時30分左右已被捕，現面臨非法侵入、竄改和破壞公物的指控。

華府國家廣場(National Mall)此前也曾多次出現類似的惡意塗鴉和政治言論事件，2020年夏天，第二次世界大戰紀念堂(World War II Memorial)和林肯紀念堂(Lincoln Memorial)都曾在抗議示威活動中，被人噴漆塗鴉或留下惡意、不雅言論。

李特勒斯說，2013年林肯紀念堂也發生過與本次案件非常類似的事情，當時的作案油漆也很特殊，在大理石上留下難以清除的痕跡。

印第安納州 華府

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