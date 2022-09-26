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波特那&蘇爾律師事務所談「為什麼摩托車駕駛者喝酒更糟糕」

本報華府訊
波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。
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波特那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府超過25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家討論「為什麼摩托車駕駛者喝酒更糟糕」。

長期以來，摩托車駕駛者一直被認為是道路上的冒險者。雖然這有一定道理，但事實是，摩托車駕駛者在事故中也極易受傷和死亡。如果您是摩托車駕駛者，那麼了解飲酒和操作摩托車可能特別危險，這一點至關重要。

在本文中，我們將仔細研究為什麼飲酒對摩托車駕駛者來說如此危險。

酒精損害是摩托車事故的主要促成因素之一

許多人都知道，酒精和駕駛車輛是災難的根源。在駕駛任何類型的機動車輛之前飲酒會顯著增加撞車的風險。研究表明，酒精是一個危險因素，在摩托車事故中比其他機動車事故更重要。

以下是美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 提供的2020年一些令人矚目的信息：5,268名摩托車駕駛者在交通事故中喪生。在這些摩托車操作員中，27%合法飲酒(BAC為0.08g/dL或更高)。當您查看涉及致命車禍的酒後駕駛員的百分比時，與乘用汽車(23%)和輕型和大型卡車(22%)相比，摩托車駕駛者的百分比最高(27%)。

這意味著超過四分之一在車禍中喪生的摩托車駕駛者當時都喝醉了。此外，當發生涉及酒後駕駛的致命車禍時，與酒後汽車或卡車司機相比，車禍更有可能涉及酒後摩托車駕駛者。

摩托車駕駛者特有的風險因素增加了他們撞車和受傷的風險

如果您在騎摩托車時捲入車禍，您將面臨遭受災難性或致命傷害的高風險。如果混合了酒精，您受傷或死亡的風險就會增加。

摩托車駕駛者可能會遇到增加身體傷害可能性的獨特風險因素：

1.使用頭盔(或不使用頭盔)。醉酒的摩托車駕駛者通常比清醒的駕駛者更少使用頭盔，這增加了受傷和死亡的機率。

2.身體保護小。雖然汽車或卡車可以在碰撞過程中提供重要的屏障，但除了厚衣服、頭盔和其他一些基本安全裝備之外，沒有什麼可以保護摩托車駕駛者。

3.酒類促銷。許多啤酒廠在針對摩托車駕駛者的場地和活動中銷售他們的飲料。這些地方的飲料往往很容易獲得，增加了酒後騎行的危險。

如果您因疏忽司機而受到嚴重傷害，立即聯繫我們經驗豐富的汽車和摩托車律師，我們致力於幫助我們的客戶收回他們應得的賠償。我們提供免費的車禍諮詢，並為馬里蘭州、華盛頓特區和維吉尼亞州的客戶提供服務。請立即致電：馬州：240-345-3150；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件，不勝訴，不收費。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。

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