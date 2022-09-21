我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

楊京提案 公校生須以生理特徵稱性別

記者張筠／維州報導

維州楊京(Glenn Youngkin)政府近日公布新政策草案，規定維州所有公校必須用法定姓名來稱呼學生，並用與生理性別相同的代名詞來稱呼，這項草案引發許多爭論，北維州的許多公校系統表示，不論州府的政策為何，都不會改變對跨性別學生的保護。

維州教育廳公布的新政策草案要求，維州公校的所有人員須以法定姓名稱呼學生，也不能因為學生偏好，就更改對他們的性別代名詞，必須用與生理性別相同的名詞稱呼，學生也只能根據生理性別使用廁所、更衣室等設施，不過州府也建議各學校增設無性別區分的單間廁所。

根據州府草案，若家長有法律文件證明學生已變性，則學校可在諮詢服務後，允許該學生以自己認同的性別參與學校活動、使用公共設施，並用自己認同的代名詞與人交往。

該草案將用於指導維州各地公校系統制定具體的校規，目前尚未定案，26日州府將開放30天的公眾意見通道，維州民眾可提交任何意見，詳情可登錄：https://bit.ly/3qZXY5L

州府表示，該政策的目的在於尊重和維護父母在教育方面的權利，這也是州長楊京上任以來的一貫主張，此觀點也從他推行的口罩、疫苗等政策多次體現。

不過有批評指出，楊京政府的提案將導致學校變得不安全，尤其是對變性學生，若家長不支持孩子的性別選擇，這些學生在學校的生活會更受限，甚至更進一步影響其心理健康。

近期全美多地的共和黨人對LGBTQ群體的政治攻擊越來越多，包括對校園環境和政策的討論，還有多州通過了「不要說同性戀」(Don’t Say Gay)的法案，並禁止跨性別學生參加運動比賽，不允許他們根據自我性別認同來使用廁所等。

北維州維權團體「Pride Liberation Project」表示，州府的提案將傷害LGBTQ學生的權益，不利於他們的心理健康，甚至又一次殘忍的利用他們謀取政治利益，因此敦促維州教育廳撤回這份草案。

楊京政府的這份提案也面臨2021年通過的系列指南的挑戰，當時諾譚(Ralph Northam)政府通過一系列教育指南，指導學校對待跨性別學生的方法，包括防止欺凌和騷擾，減少對這些學生的「污名化」，最大限度的增加他們在社會上的機會，推動資源平等，維護他們根據自我認同的性別來參與活動的權利，保護隱私等。

楊京政府發布更新2021年系列指南的草案，並批評它們無視父母的權利，只為轉變學校在文化和社交上的成績，不過包括維州最大的費郡公校(FCPS)、阿靈頓郡公校、亞歷山卓市公校等許多公校系統，目前都表示對跨性別學生的保護不會改變。

維州 公校 教育

上一則

亞城iTaiwan體驗營 僑青熱情參與

下一則

亞裔參選激增 至少22人角逐伊州民代

延伸閱讀

紐約市議會提案 促消防局族裔多元化

紐約市議會提案 促消防局族裔多元化
TJ高中案 官員短信明知損害亞裔 教委仍稱族裔中立

TJ高中案 官員短信明知損害亞裔 教委仍稱族裔中立
研究：紐約亞裔占多數公校 接種率66%最高

研究：紐約亞裔占多數公校 接種率66%最高
維州勞郡公校：嚴重違紀學生可處停學、停課、不准轉校

維州勞郡公校：嚴重違紀學生可處停學、停課、不准轉校
維州每人獲退稅250元 10/31前可收到

維州每人獲退稅250元 10/31前可收到

熱門新聞

德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(KHOU電視台)

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

2022-09-14 18:33
新冠疫情後，「混水摸魚式罷工」(quiet quitting)逐漸成為職場流行語。雇主們紛紛以拒絕加薪或晉升機會因應，甚至「悄悄辭退」(quiet firing)員工，藉此敦促職員認真工作。(Pexels)

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

2022-09-17 16:45
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48
加州州長紐森在德州推出的大型看板，主張「妳的身體不是德州的，是妳的」。（取自Ground News網站）

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁

2022-09-15 19:55
全美十個最不適合退休的地方，德州盧柏克上榜。(Lubbock臉書)

理財網站評比 10地不適合退休 德州盧柏克上榜

2022-09-14 12:07
搭帳棚或開露營車露營是享受大自然的不錯選擇。(記者陳曼玲／攝影)

首次野營就上手 專家教入門攻略

2022-09-17 02:13

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默