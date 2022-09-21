楊京提案 公校生須以生理特徵稱性別

維州 楊京(Glenn Youngkin)政府近日公布新政策草案，規定維州所有公校 必須用法定姓名來稱呼學生，並用與生理性別相同的代名詞來稱呼，這項草案引發許多爭論，北維州的許多公校系統表示，不論州府的政策為何，都不會改變對跨性別學生的保護。

維州教育 廳公布的新政策草案要求，維州公校的所有人員須以法定姓名稱呼學生，也不能因為學生偏好，就更改對他們的性別代名詞，必須用與生理性別相同的名詞稱呼，學生也只能根據生理性別使用廁所、更衣室等設施，不過州府也建議各學校增設無性別區分的單間廁所。

根據州府草案，若家長有法律文件證明學生已變性，則學校可在諮詢服務後，允許該學生以自己認同的性別參與學校活動、使用公共設施，並用自己認同的代名詞與人交往。

該草案將用於指導維州各地公校系統制定具體的校規，目前尚未定案，26日州府將開放30天的公眾意見通道，維州民眾可提交任何意見，詳情可登錄：https://bit.ly/3qZXY5L。

州府表示，該政策的目的在於尊重和維護父母在教育方面的權利，這也是州長楊京上任以來的一貫主張，此觀點也從他推行的口罩、疫苗等政策多次體現。

不過有批評指出，楊京政府的提案將導致學校變得不安全，尤其是對變性學生，若家長不支持孩子的性別選擇，這些學生在學校的生活會更受限，甚至更進一步影響其心理健康。

近期全美多地的共和黨人對LGBTQ群體的政治攻擊越來越多，包括對校園環境和政策的討論，還有多州通過了「不要說同性戀」(Don’t Say Gay)的法案，並禁止跨性別學生參加運動比賽，不允許他們根據自我性別認同來使用廁所等。

北維州維權團體「Pride Liberation Project」表示，州府的提案將傷害LGBTQ學生的權益，不利於他們的心理健康，甚至又一次殘忍的利用他們謀取政治利益，因此敦促維州教育廳撤回這份草案。

楊京政府的這份提案也面臨2021年通過的系列指南的挑戰，當時諾譚(Ralph Northam)政府通過一系列教育指南，指導學校對待跨性別學生的方法，包括防止欺凌和騷擾，減少對這些學生的「污名化」，最大限度的增加他們在社會上的機會，推動資源平等，維護他們根據自我認同的性別來參與活動的權利，保護隱私等。

楊京政府發布更新2021年系列指南的草案，並批評它們無視父母的權利，只為轉變學校在文化和社交上的成績，不過包括維州最大的費郡公校(FCPS)、阿靈頓郡公校、亞歷山卓市公校等許多公校系統，目前都表示對跨性別學生的保護不會改變。