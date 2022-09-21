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減少車禍致死 華府多路段限速降到25哩

記者張筠／華盛頓報導
研究顯示，車輛行駛速度若從時速30哩降至25哩，行人被撞至重傷或死亡的概率會大大降低。（記者張筠 / 攝影）
研究顯示，車輛行駛速度若從時速30哩降至25哩，行人被撞至重傷或死亡的概率會大大降低。（記者張筠 / 攝影）

華府交通局(DDOT)近日收緊部地區的道路限速，連結華府市中心和馬州蒙郡(Montgomery County)的Connecticut大道路段，每小時限速將降到25哩，市府計畫在年底前調整市中心至馬州喬治王子郡附近所有道路的限速，藉此提升安全，減少車禍死亡。

此外許多市民19日也發現，華府市中心的New York大道東北部限速也變為每小時25哩，市府官員表示，道路限速的調整將循序漸進，最終目標是在今年底將I-295高速公路附近區域至馬州喬治王子郡(Prince George’s County)社區所有道路的限速，都降至每小時25哩。

限速將更新的道路包括Capitol街西北路段、Harewood路、Van Buren街西北路段、Wheeler路東南路段、Wahler Place東南路段、Southern大道東南路段等。

華府市長持續推動「零死亡願景」(Vision Zero)，通過收緊限速的方式進一步避免行人或自行車騎手被車輛撞死，根據美國汽車協會(AAA)的交通研究報告，若車輛行駛速度從時速30哩降至25哩，行人被撞至重傷或死亡的概率會大大降低。

不過也有民眾質疑，市府是否會嚴格執法，尤其在New York大道上收緊限速，是否能提高道路安全性，很多民眾對此存疑，因該大道現已有許多測速照相機，大量司機超速被罰，但危險駕駛行為並未因此減少。

此外還有司機抱怨，市府更新限速應有更明顯的通知和提醒，否則突然時速從35哩降至25哩，對每天通勤的上班族來說非常不適應。

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