TJ高中案 官員短信歧視亞裔 公校：不違憲「族裔中立」

全美知名的北維州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)招生 改革的爭訟案件仍在進行中，近日維州的第四聯邦上訴法院聽取兩造雙方口頭辯論，代表TJ高中的費郡公校 官員表示，改革符合憲法規定，沒有歧視，但以亞裔 為主、反對該案的家長稱，有短信顯示公校官員明知改革可能損傷亞裔學生利益，卻仍繼續推動。

TJ高中招生錄取的法律挑戰已持續近兩年，多年排名全美第一的TJ高中從2021年起，以新的「綜合評估」政策招收新生，推動此改革的費郡公校(FCPS)教委表示，目的在於平衡各族裔的機會和資源，但以華裔為主的亞裔社區強烈反彈，由亞裔家長組成的「TJ聯盟」(Coalition for TJ)去年將公校教委告上法庭。

此案引起全美各地的關注，經過層層法律爭訟，今年4月聯邦最高法院(Supreme Court)駁回家長們的訴求，允許TJ高中在這一新學年繼續使用改革後的招生政策，雖然其中三位大法官反對此裁決，法院也沒給出具體解釋，不過以亞裔為主的家長們仍不氣餒，表示若不遏止新的招生方式，費郡公校系統將「繼續以非法、違憲、歧視亞裔的錄取方式招生」，因此將費郡公校教委告進上訴法庭。

維州里奇蒙(Richmond)的聯邦上訴法院近日聽取兩造口頭辯論，代表TJ高中的維州費郡公校教委表示，招生政策符合憲法，錄取方式的設計沒有基於申請者的族裔背景，也沒有針對任何族裔制定配額或錄取目標，篩選過程「族裔中立」，沒有可識別學生文化、種族、語言等內容的機制，對亞裔在內的任何群體都沒有歧視的意圖。

而代表「TJ聯盟」的律師們表示，有短信證據顯明，費郡公校教委成員早已認識到招生改革具有歧視意味，曾有一名官員向其他成員發出短信表達擔憂，害怕新政策會影響亞裔學生，但其他成員依然堅持推動改革，律師表示，這說明費郡公校教委在知道會損傷亞裔利益的情況下，仍有意推進改革。

TJ高中今年稍早時公布2026屆新生招生數據，550名新生中約有六成為亞裔，比去年的五成有回升，西語裔占比相對下降，而白人和非裔的比率變化不大。