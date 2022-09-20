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7年新高 馬州蒙郡1.3萬學生參與夏季閱讀

記者張筠／馬州報導
今年夏天蒙郡有近1萬3000名兒童和青少年參與年度閱讀挑戰，創七年來的新高。(蒙郡圖書館提供)
今年夏天蒙郡有近1萬3000名兒童和青少年參與年度閱讀挑戰，創七年來的新高。(蒙郡圖書館提供)

馬州蒙郡(Montgomery County)圖書館近日公布數據，今年夏天有近1萬3000名兒童和青少年參與年度閱讀挑戰，人數創七年來新高，主要原因包括結合環保項目提升孩子們的社會責任感和凝聚力，增強閱讀趣味性，並增加獎勵，推出家長輔導活動。

蒙郡圖書館系統負責兒童閱讀和識字培育的麥利克(Cassandra Malik)說，今年有逾3000位未滿五歲的兒童參加，絕大部分參與者是六歲至12歲孩子，青少年有逾1200名，為去年的兩倍有餘。

麥利克表示，參與暑期閱讀計畫的人數增多，主要原因包括家長擔心孩子們在疫情後學習成績下降，因此選擇暑期補充，此外圖書館人員也會定期與當地學校合作，通過互動、遊戲、講故事等形式提升孩子們的閱讀興趣。

今年人數增長的原因，還包括蒙郡圖書館與Chesapeake Bay基金會合作推出綠色環保計畫，創建一系列以完成閱讀來推動環境保護的任務，教導孩子們養成閱讀習慣，同時了解環境，寓教於樂，例如讀完四本書並完成四項相關活動，Chesapeake Bay基金會就會種相應數目的大樹，推動馬州周邊水域的保護，志願者們也會清理附近的水產工廠，保護動植物的棲息地。

「讓孩子們感受到自己的行為能帶來真實可見的改變，是很有效的鼓勵方式」，麥利克說，此活動不僅能提升識字和閱讀能力，也能進一步培養孩子們的社區凝聚力。

除了環保計畫，蒙郡圖書館也與華盛頓國民隊(Washington Nationals)合作，提供獎勵措施，參與者完成一半的任務計畫後，可以獲得國民隊比賽的兩張免費門票；此外今年所有參與學生在活動一開始，也會獲得一本適合他們年齡段的免費書籍，「以往是閱讀活動的尾聲會向學生們送書，但今年調整後，孩子們在一開始就擁有自己的書籍，鼓勵效果更好。」

許多家長表示，這樣的暑期閱讀計畫和調整後的獎勵措施，讓他們的孩子接觸到很多平時不願讀的書；蒙郡圖書館也提供很多輔導家長的課程及活動，以及包括中文在內的多語言輔導遊戲和材料，教家長帶領孩子一同閱讀，把讀書變得更有趣。

圖書館 馬州 疫情

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