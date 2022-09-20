搶購漢堡捅死人 華府男判囚22年

2019年30歲的麥克梁因他人插隊將其捅死，今年9月被判22年監禁。(警方提供)

華府 32歲男子麥克梁(Rioch McClaine)三年前在一場搶購炸雞漢堡的插隊糾紛中，捅死一馬州 居民，19日法官宣布對其判處22年監禁，且至少須坐牢11年才有資格獲得假釋。

華府居民麥克梁2019年11月4日在馬州Oxon Hill炸雞店Popyes因為搶購當時火熱的炸雞漢堡，與當年28歲的馬州民眾戴維斯(Kevin Tyrell Davis)發生衝突，警方表示，戴維斯當時插隊，麥克梁因此不滿而與其爭執，隨後兩個人到戶外停車場發生口角，麥克梁隨即拔刀刺向戴維斯後立即逃跑，戴維斯經送醫不治。

案發後十天麥克梁被捕，面臨一級、二級謀殺、惡意傷人等指控，警方表示麥克梁和戴維斯此前並不認識，糾紛完全因插隊引起；今年4月麥克梁被判二級謀殺罪名成立，19日法官判他22年監禁。

受害人戴維斯的母親和阿姨出席判決公聽會，馬州喬治王子郡(Prince George’s County)檢察長布萊夫布爾(Aisha Braveboy)表示，「從受害者的家人眼中，可以看到悲傷和絕望。這是一宗完全可以避免的命案，但如今卻給兩個家庭帶來不可逆轉的重創。」

布萊夫布爾說，麥克梁的家庭也因此受嚴重影響，「他不僅是一名兒子，也是一位丈夫和父親」；麥克梁須坐牢11年後，才有資格獲得假釋。