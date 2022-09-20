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張亞中華府演講 解析時事迴響熱烈

記者王稚融／馬州報導
張亞中近日在大華府帶來「救黨救國救兩岸」主題演講。(記者王稚融／攝影)
張亞中近日在大華府帶來「救黨救國救兩岸」主題演講。(記者王稚融／攝影)

孫文學校總校長張亞中上周抵華府訪問，並出席華府台灣同鄉聯誼會(華府台聯)主辦，黃埔同學會、榮光會、新黨之友會、三民主義大同盟四僑團協辦的演講會，他以「救黨救國救兩岸」為題，翔實解析時事，獲得現場約200名觀眾熱烈迴響。

張亞中此行率領新聞部主任麥志豪、新媒體部主任劉冠宏、及美國孫文學校籌備處召集人謝宗煌等，出席在洛杉磯舉辦的全美台灣同鄉聯誼會第44屆年會，會後到休士頓、華府、紐約、波士頓、芝加哥、舊金山等九大城市巡迴演說，宣揚救兩岸的理念，避免兩岸戰端，並走向和平發展。

張亞中表示，必須首先救中國國民黨，由於台灣是一個民主社會，政黨政治是民主政治的基礎。民進黨目前獨大專權，國民黨相對衰弱。要贏過民進黨才能救國、救兩岸。

他說，多年來國民黨有兩座大山需克服，其一是歷史文化與身分認同。從李登輝到陳水扁的教改、再到馬英九上台後，不但沒有撥亂反正，反而更落實無中國歷史文化的教改。如今台灣主流民意變成由民進黨主導、沒有歷史文化的認同，中國國民黨逐漸失去黨魂。

第二是兩岸關係，張亞中認為當台灣近90%年輕人不認同自己是中國人，兩岸關係只會愈來愈糟，救兩岸指如何讓兩岸不要開啟戰端，先緩和兩岸關係，再求兩岸和合，進而冷靜思考出和平統一的解決方案。

張亞中表示，解決兩座大山，首先要在兩岸建立非戰和平區，認同九二共識；第二是認同台灣人也是中國人；第三是延續兩蔣以來不讓第三國在台灣駐軍，與美國保持友好，也要讓美國瞭解非戰和平區的構想，以政治手段解決兩岸問題，杜絕軍事手段；第四是要持續加強台灣的防衛實力，讓全球外商持續在台投資，無後顧之憂。

國民黨 華府 民進黨

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