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亞馬遜再挺可負擔房 國會高地增180套屋

記者張筠／華盛頓報導

電商巨擘亞馬遜(Amazon)近日再度宣布支持擴增大華府地區的可負擔住房資源，決定在華府東南部的「國會高地」(Congress Heights)附近社區增加推出約180套住房，緩解華府住房壓力，同時升級附近社區；亞馬遜自宣布第二總部進駐維州後，相繼推動多項建設計畫，致力為大華府各地解決住房緊缺的問題。

截至目前，亞馬遜已在華府、維州、馬州資助了逾1000套可負擔住房的建設和翻新，投入約1億5000萬元資金，除擴增住房資源，也推動完善社區交通設施，引進多元商家等。

亞馬遜現共協助華府推動八個住房計畫，多數集中在地鐵站附近，最新宣布的可負擔住房計畫位於Congress Heights地鐵站附近，亞馬遜旗下的「國家住房基金」(National Housing Trust)執行總監賈亞錢德蘭(Priya Jayachandran)說，這180套房屋全部定位為可負擔住房，其中約50%的房屋將專門提供給收入不足全市平均中位數一半的低收入家庭，公寓大樓一層會有零售商店，基礎設備齊全。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，除了住房資源，市府也將推動更多生活設施的建設，國會高地地鐵站附近的St. Elizabeths社區現也在規畫發展中，「市府目標是將該社區從低收入水平升級，吸引更多中等收入的工作群體」；亞馬遜的資助也加速包瑟政府達成可負擔住房目標，市府計畫2015年之前增建3萬6000套住房。

華府和亞馬遜目前正在推動的其他可負擔住房項目包括，維護東北部Carver-Langston社區的230套可負擔住房，維護Takoma地鐵站附近的逾100套房屋，此外還有西北部Mount Pleasant社區逾165套可負擔住房的翻新整修。

華府 地鐵站 亞馬遜

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