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大華府中華文化多媒體簡報賽 圓滿落幕

華盛頓訊
今年比賽有十隊參加，共23位學生，是去年的兩倍。（主辦方提供）
今年比賽有十隊參加，共23位學生，是去年的兩倍。（主辦方提供）

2022年第三屆大華府地區 (賓州、馬州、維州、德拉瓦州、西維州、華府)儒家思想及中華文化多媒體簡報比賽，近日華府華僑文教服務中心圓滿落幕。

本次比賽有十隊參加，共23位學生，是去年的兩倍，其中七隊是大華府各中文學校的隊伍，另有三隊是主流學校的中文課學生。參賽學生以現代多媒體高科技展示中華文化，並親身表演展現所學，表現可圈可點，裁判們都難判高下。

該比賽由李氏教育基金會(Li Educational Foundation) 贊助、大華府地區祭孔大典委員會主辦，李氏教育基金會董事長Dr. Rose Li作為裁判之一，在賽前強調比賽旨在鼓勵學生深刻理解教師節、孔子紀念儀式、儒家思想和中華文化，促進儒家仁、道的美德和尊師重道的傳統，並提升學生多媒體設計的能力，運用中文的創造力及表達能力，增加學生互相觀察和學習的機會。

大華祭孔大典委員會將於25日在大華府地區祭孔大典公布比賽結果，並頒獎給參賽隊伍。此外大華府祭孔大典委員會特邀儒學教授董金裕在23日晚8時至10時，主講「以儒學為主，融合多元文化」，詳情可登錄www.wmcmcc.org。

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