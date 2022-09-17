疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

新冠疫情 後，「混水摸魚式罷工 」(quiet quitting)逐漸成為職場流行語，意為「只完成最低要求的工作模式」，許多這類的員工稱此舉平衡生活和工作，但實際不利企業發展，雇主們紛紛以拒絕加薪或晉升機會因應，甚至「悄悄辭退」(quiet firing)員工，藉此敦促職員認真工作。

求職履歷顧問公司Resume Builder近期訪問逾1000名公司經理，發現91%人都面臨員工「混水摸魚式罷工」的問題，他們的應對方式多元，其中69%人與員工約談，並以書面報告提醒他們注意工作表現，27%人以拒絕提供加薪來「懲處」混水摸魚的員工，23%人拒絕提供晉升機會。

近兩成的經理悄悄啟動辭退手續，計畫將不積極的員工淘汰，此外還有13%經理讓員工降級，12%人以不批准帶薪休假來處罰偷懶員工。

不過有民眾質疑，公司悄悄將員工辭退的合法性，Resume Builder職業分析專員海勒(Stacie Haller)表示，全美各州和華府 的職業規定都屬於「任意雇用」(at-will employment)，意味著雇主不需要任何理由來解雇員工，儘管如此，很少有企業或組織在不與員工交談的前提下就隨意將員工解職，且此舉成本很高。

調查顯示，多數經理的首選方案是以績效考核來敦促員工認真工作，但75%的受訪經理表示，解雇那些只完成最低工作要求的員工完全合理；另外有31%的經理承認，他們讓混水摸魚的員工難以平衡工作與生活，希望他們最終自己辭職。

研究指出，雖然許多民眾認為在工作上混水摸魚能提高他們的生活質量，使工作和生活間更加平衡，但這種行為也不利於其職場發展，因為無法在專業技能或知識上取得進步，「這也會影響整個組織的職業發展和專業水平」，海勒表示，若一個組織的員工混水摸魚成為習慣，會形成不良風氣，最終雇主也只能通過汰換員工來維持水平，對現有員工也沒有好處。

雖然混水摸魚和悄悄辭退員工的現象不是新鮮事，但疫情放大了這兩者的影響，「經理在遠程辦公時難以培訓員工的溝通技巧或工作習慣，居家上班也很容易讓員工們只完成最基本的工作任務。」