北維州房產交易放緩 8月銷售減25% 福斯教堂市交易量降幅最大

北維州今年8月的房產銷售數量比去年同期下降了25%，房屋的待售時間更長，房價持續上升。（記者張筠／攝影）

北維州 房產經濟協會(Northern Virginia Association of Realtors)近日發布的一份報告顯示，近期房市降溫，今年8月的房產銷售數量比去年同期下降了25%，房屋的待售時間更長，但房價 持續上升，房產專員表示，目前仍屬於賣方市場，但買方的決定權力正逐漸加大。

該報告顯示，北維州今年8月的房產平均售出時間為19天，進入市場的房產數量比去年同期少了19.6%，而售出房產的平均價格中位數為62萬7500元，比一年前漲了3.2%，雖然比去年房價高，但8月房價比7月略降，7月房價平均中位數為65萬元。

數據表明，北維州8月的待售房屋(pending sales)以及已簽署購買合同但尚未交屋的房產數量，比去年同期少逾三成；北維州房產經濟協會首席執行官麥科克勞林(Ryan McLaughlin)說，當前的房產交易比今年稍早時期明顯放緩，但買家仍很難找到心儀的房子，房價居高不下，「這是很有趣的現象，說明目前整體仍是賣方市場，但賣方的主導權正在減弱。」

該協會房產經紀萊特(Colleen Wright)表示，買家現在有更多時間做決定，也有更多迴旋餘地，會謹慎考慮購房交易中可能遇到的突發情況，因此成交時間更長。

數據顯示，北維州8月共售出房產1752套，比去年同期減少25%，其中房產交易數量減少幅度最大的是福斯教堂市(Falls Church)，交易量減少35.3%；北維州多數郡市的房價都比去年同期高，漲幅最大的同樣是福斯教堂市，而費爾法克斯市(Fairfax City)房價與去年基本持平，而亞歷山卓市(Alexandria)的房價則下降，售出房產的平均中位數價格為54萬3500元，比去年降低9%。