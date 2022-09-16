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美京6人書畫展 藝圃芳英9月17日開幕

馬州訊
譚煥芬作「魏園雅集之二」。（主辦方提供）
譚煥芬作「魏園雅集之二」。（主辦方提供）

美京華人活動中心(CCACC)的美京藝廊，將在9月17日下午2時至4時舉行「藝圃芳英：美京華人活動中心書畫藝術社六人展」開幕茶會，這項展覽將展至10月21日。

幾年前該書話藝術社請來廣州蘿崗蘭亭書畫社社長鐘建軍擔任評審，評選優異作品，今年邀請得獎人和社中幾名出色同學梁耐妮、簡闡微、昂凱、譚煥芬、吳婉玲和蕭偉等六人舉行展覽。

譚煥芬、簡闡微和蕭偉著重在傳統上用功夫。譚煥芬的畫作用筆精到，著色雅淡，表現出元明文人畫的味道。她的行草書法也用筆秀潤，轉使酣暢。簡闡微用筆較粗獷，色彩較浪漫，對複疊的構圖駕馭自如，饒有新意。蕭偉喜寫瀑布，她的「奔流」風起雲湧，水花四濺，把狂奔的瀑布寫得淋漓盡致。

昂凱雖然不是華人，但他對東方書畫情有獨鍾。他曾當美國墨繪協會(The Sumi-e Society of America)華府分會會長，在該會歷屆年展中獲獎衆多。本次展出的作品包括山水、花鳥和書法。畫作結合西方寫生的視野和東方以線條抒情的效果，彩色與墨互相襯托。他雖不懂中文，且用左手，但對中國書法非常喜愛，他的一幅草書作品，反映運筆如流水行雲，令人讚嘆。

吳婉玲作「新綠」。（主辦方提供）
吳婉玲作「新綠」。（主辦方提供）

吳婉玲在加州取得藝術碩士，在書畫社學到筆墨技巧如魚得水。在西方透視的基礎上，加上筆墨情趣，無論樹林一角，植物小品，或平湖遠眺，都無往而不利且風格清新。

梁耐妮為了本次展覽，特到海灣邊住了幾天，盡覽日暮的雲彩，豐富畫思。她的顏色用調廣泛，但在每張畫都能和諧融合。在潑彩基礎上又加入金黄和厚重的白色筆觸，呈現多元質感。

藝廊開放時間為每周二、三、五、六中午12時至下午5時，地址：9318 Gaither Road, Suite 215, Gaithersburg, MD 20877。

梁耐妮作「紅霞暮雲伴餘暉」。（主辦方提供）
梁耐妮作「紅霞暮雲伴餘暉」。（主辦方提供）

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