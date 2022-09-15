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維州連環命案 兇嫌被控兩項一級謀殺

記者張筠／維州報導

維州哈里森堡(Harrisonburg)法官本周裁定，涉嫌連環凶殺慘案的嫌疑人羅賓森(Anthony Eugene Robinson)目前面臨兩項一級謀殺指控，大陪審團19日將決定是否起訴羅賓森；羅賓森還涉嫌兩起費郡和一宗華府的凶殺案。

根據法庭證據資料，今年36歲的羅賓森去年8月在哈里森堡的汽車旅館，相繼與54歲的Allene Beth Redmon和39歲的Tonita Smith見面，監控錄像顯示，羅賓森殺害兩名女性後，用超市購物車將受害人遺體轉移到哈里森堡的一個空停車庫，警方表示，雖然兩名女性在不同時間遇害，但執法人員去年11月底在同一區域發現兩人的屍體。

警方當時根據Smith的手機定位發現，案發地為Howard Johnson汽車旅館的336號房間，而死者手機上的最後一個聯絡人為羅賓森。

羅賓森因這兩起案件面臨兩項一級謀殺指控，去年被捕後就一直被關押在Rockingham郡監獄；被捕前，他在案發汽車旅館附近的一家雞肉加工廠工作，警方表示，除這兩起案件，羅賓森還與兩宗費郡命案和一起華府凶殺案有關，目前警方尚未提出指控。

醫療檢驗師未能判斷Redmon和Smith如何被殺害，但發現屍體的警探表示，Redmon的頭上被套了一個塑膠袋，Smith的手被黑色紗線捆住，而照片和超市收據也證明羅賓森曾在案發地附近的沃爾瑪超市購買了黑色紗線，證據確鑿。

羅賓森被捕時向警方表示，兩名受害女性當時都服用了過量的白色藥丸，他丟棄遺體是因為「不知道還能怎麼辦」；羅賓森的代表律師納吉(Louis Nagy)說，兩起凶殺案並非有預謀，因至少還有一名女性進入該房間，四小時後毫髮未損的離開，因此提議將羅賓森的指控降為二級謀殺。

但檢方表示，羅賓森引誘受害人到旅館，而後虐待謀殺，還故意將受害人的屍體藏起來，後來也沒有報警；哈里森堡地方法院首席法官哈特(John Stanley Hart)在考慮所有證據後稱，「這似乎是一個有條不紊的殺人計畫，間接證據非常有力」，大陪審團將在19日決定是否起訴羅賓森。

費郡警長戴維斯(Kevin Davis)表示，羅賓森還涉嫌在費郡殺害29歲的華府居民Cheyenne Brown和48歲的加州居民Stephanie Harrison，作案手法類似。

這兩名受害人的屍體去年底在維州亞歷山卓市(Alexandria)的一家汽車旅館附近被發現，裝在大塑膠袋和一輛超市購物車內；此外警方2021年9月在華府東北部發現，40歲的華府居民Sonya Champ屍體也被裝在購物車中，但羅賓森尚未因這三起案件面臨指控。

執法官員表示，羅賓森在交友網站上接觸到這些受害女性，隨後相約在汽車旅館見面；一名女性曾與羅賓森戀愛，但在2018年身亡，警方目前仍在調查該案，試圖蒐集更多線索。

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