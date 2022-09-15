維州勞郡公校：嚴重違紀學生可處停學、停課、不准轉校

勞登郡公校教委近日通過新規，允許校方將嚴重罪行的學生停學停課，不得轉校，避免危害其他學生。（勞登郡公校提供）

維州 勞登郡(Loudoun County)公校 教委13日一致通過新規，允許學校將違反紀律、有嚴重罪行的學生予以停學、停課且不得轉校的懲處，確保其他學生擁有安全穩定的學習環境；該規定是繼去年勞登郡公校青少年侵犯兩校女同學案件後的調整，目前維州檢察長仍在推動該案的調查。

勞登郡公校一名青少年去年5月在Stone Bridge高中性侵 一名女學生，後來轉學，10月又在新學校攻擊並侵犯女同學，法官今年初判該青少年緩刑，滿18歲前須留在少年康復監管中心。

此事受到維州州長楊京(Glenn Youngkin)關注，州長命令檢察長徹查此事，問責相關的公校官員；勞登郡公校教委也推動公校政策評估和修訂，避免再發生類似案件。

經過今年2月以來的多次修改、聽取公眾反饋後，勞登郡公校教委9月13日一致通過新規，允許公校讓嚴重違反紀律或犯下嚴重罪行的學生停學停課，或將他們置於獨立隔離的教學環境中，避免影響其他學生或威脅校園安全，形式可包括實體授課、線上教學或混合方式。

新規指出，無論犯罪行為發生在何處，校方可將該學生單獨安置在學校旗下地點，也可讓他們到校外環境「隔離」，停學停課的理由不包括逃學。

該規定也指，學前班至三年級的低年級學生不得被停學、停課超過三天，除非他們的罪行包括人身攻擊，有傷害他人的風險，或涉及危險武器和藥物；對於殘障學生，校方在考慮停學停課時，應視學生健康、住宿等必要服務等情況後再實施。