我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

維州勞郡公校：嚴重違紀學生可處停學、停課、不准轉校

記者張筠／維州報導
勞登郡公校教委近日通過新規，允許校方將嚴重罪行的學生停學停課，不得轉校，避免危害其他學生。（勞登郡公校提供）
勞登郡公校教委近日通過新規，允許校方將嚴重罪行的學生停學停課，不得轉校，避免危害其他學生。（勞登郡公校提供）

維州勞登郡(Loudoun County)公校教委13日一致通過新規，允許學校將違反紀律、有嚴重罪行的學生予以停學、停課且不得轉校的懲處，確保其他學生擁有安全穩定的學習環境；該規定是繼去年勞登郡公校青少年侵犯兩校女同學案件後的調整，目前維州檢察長仍在推動該案的調查。

勞登郡公校一名青少年去年5月在Stone Bridge高中性侵一名女學生，後來轉學，10月又在新學校攻擊並侵犯女同學，法官今年初判該青少年緩刑，滿18歲前須留在少年康復監管中心。

此事受到維州州長楊京(Glenn Youngkin)關注，州長命令檢察長徹查此事，問責相關的公校官員；勞登郡公校教委也推動公校政策評估和修訂，避免再發生類似案件。

經過今年2月以來的多次修改、聽取公眾反饋後，勞登郡公校教委9月13日一致通過新規，允許公校讓嚴重違反紀律或犯下嚴重罪行的學生停學停課，或將他們置於獨立隔離的教學環境中，避免影響其他學生或威脅校園安全，形式可包括實體授課、線上教學或混合方式。

新規指出，無論犯罪行為發生在何處，校方可將該學生單獨安置在學校旗下地點，也可讓他們到校外環境「隔離」，停學停課的理由不包括逃學。

該規定也指，學前班至三年級的低年級學生不得被停學、停課超過三天，除非他們的罪行包括人身攻擊，有傷害他人的風險，或涉及危險武器和藥物；對於殘障學生，校方在考慮停學停課時，應視學生健康、住宿等必要服務等情況後再實施。

公校 維州 性侵

上一則

芝通勤火車Metra 15日晚4路線停駛

下一則

鐵路罷工在即 Amtrak取消芝長途列車

延伸閱讀

猶太裔私校教材列管 成選舉戰場

猶太裔私校教材列管 成選舉戰場
多名女性受害 維州費郡暴露狂被逮捕

多名女性受害 維州費郡暴露狂被逮捕
教學樓腐蝕… 馬州54所公校硬體設施未達標

教學樓腐蝕… 馬州54所公校硬體設施未達標
維州威廉王子郡公校 增設60名安全專員

維州威廉王子郡公校 增設60名安全專員
反對公校經費遞減 寇頓展開連署運動

反對公校經費遞減 寇頓展開連署運動

熱門新聞

McGaugh夫婦賣下的老房子內，有著1600元的畫作與至少1萬元的餐桌。（CNBC）

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

2022-09-08 18:13
德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(KHOU電視台)

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

2022-09-14 18:33
一名亞裔父親在屋內啟動發電機，導致一氧化碳毒死自己與10歲兒子，6歲女送醫未脫離險境。(google map)

亞裔父一氧化碳「毒」殺子女 2死1命危

2022-09-12 15:58
密大舉辦座談，肯定華人教授與研究人員在各個領域的傑出成就。(密大提供)

寒蟬未了 中國計畫雖已取消 2000多華人教授案仍在調查

2022-09-12 10:26
Raven Lemon向媒體出示她手機出現的跟監警告路線。（KHOU）

驚險17分鐘 手機警告德州女子遭暗藏跟監器 警籲速報案

2022-09-08 22:03
根據HiRoad調查，休士頓在全美最擁堵城市中排名第十。（ABC 13）

休士頓塞車嚴重 列全美第10

2022-09-07 16:50

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜