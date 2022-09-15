甘迺迪沉浸展9/17開幕 免費開放參觀

甘迺迪沉浸展覽17日將正式開放，多元展示甘迺迪總統在藝術方面的貢獻。（取自甘迺迪中心官網）

華府 甘迺迪表演藝術中心(Kennedy Center)成立50周年之際，全新「藝術與理想：甘迺迪總統」展覽將於17日中午12時開幕，該展覽免費開放參觀。

甘迺迪畫廊將提供一個虛擬的沉浸式光影空間，讓遊客了解甘迺迪總統當年推動藝術文化的眼光及理想，並回顧整整半世紀前甘迺迪表演藝術中心的成立經過和理念。

甘迺迪中心董事長魯特(Deborah F. Rutter)表示，「甘迺迪總統是藝術的忠實擁護者，但許多民眾總是認為他是政治家。這個新展覽將帶領公眾從新的角度瞭解他在藝術方面的貢獻，以及他如何推動藝術與背後原因。」

「藝術與理想：甘迺迪總統」展覽耗資2000萬元，展場占地7500平方，位於大樓露檯層的中庭，每天中午12時開放，沉浸式展覽籌建了五年。展覽包括這他的許多演講視頻，如他對阿波羅登月的言論，以及著名音樂家的表演鏡頭等。

展覽還有互動式多媒體功能，為民眾帶來沉浸式體驗，例如「白宮 晚餐」互動式圓桌讓遊客瞭解曾經在白宮用餐的所有著名藝術家；特殊的自拍功能也能讓遊客可以留下美好記憶。

魯特表示，甘迺迪中心是一個藝術探索、實驗、合作、和教育 的園地。華府不僅是美國的政治首都，也因甘迺迪中心及其全新的展覽及畫廊，讓民眾看到華府具有成為全美藝術之都的魅力和潛力。