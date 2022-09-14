北維州數據中心增多 噪音、高壓電引發民怨

亞馬遜計畫在威廉王子郡興建新的數據中心，包括兩棟大樓和一座發電廠。（亞馬遜提供）

北維州 近幾年持續成為美國的科技中心，電商巨擘亞馬遜 (Amazon)第二總部決定入駐後更加速相關產業擴展，亞馬遜上月更宣布要在維州威廉 王子郡(Prince William County)興建90萬平方呎的數據中心，此計畫傳出，立即引起當地民眾反對，居民稱，數據中心噪音問題嚴重影響身體健康和生活品質。

亞馬遜近幾年持續推動大華府發展，也帶來許多就業機會，興建數據中心將替維州創造更多科技崗位，該公司8月向威廉王子郡提出重新畫分地目(rezone)的申請，亞馬遜計畫將原本設計為商業使用的土地改為數據中心，藉此支持第二總部的雲計算(cloud computing)，建案包括興建兩棟高100呎大樓及一座變電站，預計需近4公頃的土地。

雖然該數據中心能讓北維州進一步成為全美科技重鎮，但附近居民對此強烈提出反對，Great Oak業主協會(HOA)主席布朗(Dale Browne)說，數據中心的風扇會帶來極大噪音，對威廉王子郡民眾的生活會產生無法逆轉的負面影響，「尤其當冬天樹葉掉光後，完全沒有降噪功能，一刻不停的風扇噪音會令人抓狂，甚至比原來的採石工廠更擾人。」

自從互聯網形成以來，北維州始終是全美最大的技術中心，現在擁有的數據中心超過了後面五大市場的總和；「數據中心聯盟」(Data Center Coalition)總裁列維(Josh Levi)說，目前北維州所有的數據中心總共需要的電力約為1900兆瓦，相當於電力公司Dominion Energy在North Anna發電廠全部輸出的電量。

布朗和鄰居們表示，數據中心產生的噪音常會超過當地60分貝的限制，但亞馬遜不贊成此說法，因威廉王子郡的噪音條例並不包括空調、風扇設備，此說法引起爭議，當地維權團體反駁，該條例是30多年前制定，當時立法者從未料到數據中心會使用大型降溫、冷卻系統。

對此亞馬遜表示，目前正在安裝隔音罩，「維護威廉王子郡民眾的生活品質是本公司的首要任務」，因此會積極推進降噪工作。

除噪音問題，威廉王子郡民眾也抱怨數據中心的高壓輸電線會破壞環境，並給民眾帶來潛在的健康風險，在該郡生活了60多年的蓋班(Mary Ann Ghadban)說，從2008年開始，電力公司開始修建高壓電線後，她的馬匹健康每況愈下，且房產貶值，她曾經的夢想莊園也被作為他用開發。

馬納薩斯國家公園(Manassas National Battlefield Park)也反對不斷開發郊區，稱自然和歷史風光會不斷減少。

北維州是全美最大的技術中心，近幾年持續吸引科技公司和數據中心。圖為亞馬遜在馬納薩斯市的數據中心。（亞馬遜提供）

不過部分郡府官員表示，興建數據中心將給州府帶來巨額稅收，且創造就業機會，加速全郡的經濟發展，推動交通建設；與威廉王子郡相鄰的勞登郡(Loudoun County)政府資料顯示，勞登郡超過三成的預算是來自數據中心。

列維表示，北維州之所以吸引大量數據中心，一方面是此地有完善的互聯網基礎設施，加上維州是最早為數據中心提供稅收優惠的州之一，因此科技公司和技術人員持續湧入，不過他也承認，數據中心持續擴展，社區民眾的反對就越來越強。