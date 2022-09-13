教學樓腐蝕… 馬州54所公校硬體設施未達標

馬州 近日公布年度報告，全州公校 教學樓的整體條件和維護情況雖然過關，但仍有大量設施需要修繕，其中54所學校的硬體設施不達標，教學樓存在漏水、腐蝕等問題，此外有五個公校系統的維修管理數據過於老舊，工作效率低，亟需更新。

馬州學校建設委員會根據過去六年的成績，從全州逾1360所學校中重點選出265所學校進行評估，這些學校至少有三年未接受審查，其中包括從未被評估的學校。

結果顯示，在教學建築及設備等硬體資源方面，189所學校的設施達標，教學樓維護良好，可以滿足師生的基本需求，在適當的維護下，能夠達到預期的使用壽命；另有22所學校達到「優秀」，建築物和設施的使用和維護良好，預計可以超過預期壽命，不過今年沒有任何學校達到最高水平。

52所學校的設施不過關，另外還有Allegany郡和喬治王子郡(Prince George's County)各有一所學校表現極差(poor)，教學樓存在漏水、腐蝕等嚴重問題，需要大量維修或翻新，對教學和生活影響大，該報告指出，若不及時處理，未來的維護成本將增加。

2021年馬州共評估了268所學校，其中72所不達標，兩所表現極差，相比之下，今年情況稍有進步。

該報告也給各地公校系統評分，共有五個系統不過關，分別是Allegany郡、Kent郡、喬治王子郡、Queen Anne郡、Somerset郡。

Kent郡公校的教學樓過於老舊，平均使用了44年，是馬州最老的公校系統，馬州為公校評估及維修團隊的經理史奈德(Scott Snyder)表示，各地公校可使用州府推出的集中化管理系統CMMS，確保教學樓維修、設施翻新、系統更新等軟硬體的維護工作能及時、有效的進行，該系統去年推出，現已有23個郡和巴爾的摩市公校系統在使用，便於各公校和州府間的配合，平衡勞動力，調度資源，管理數據。

州府規定，審查不過關的公校系統有最多45天的回應時間，公校官員須在此期間制定並向州府提交修繕計畫，確保新學年師生校園生活安全優質；馬州學校建設委員會也批准4500萬元的預算 ，提供給25所學校翻新屋頂、維修空調、以及改善會直接影響健康與安全環境。