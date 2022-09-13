退休好去處 華府博物館資源全美居冠

華府豐富的文化活動和博物館資源，在全美排名第一，也相應提高了退休民眾的生活品質。（記者張筠 / 攝影）

個人理財網站WalletHub近日發布2022年全美最適合退休 生活的城市排名，維州 首府里奇蒙(Richmond)整體排名第31，為大華府 排名最靠前的地區，華府排名第42，但在文化活動、博物館資源等方面奪得全美冠軍，是民眾退休後享受「黃金時代」(golden years)的好去處，不過華府在房價、醫療保險等排名中明顯不如其他地區。

WalletHub根據城市生活質量、可負擔程度、文化活動、醫療健康資源等46項指標，衡量全國逾180個城市適合退休民眾生活的狀況；職員福利研究中心(Employee Benefit Research Institue)2022年的調查顯示，全美僅有不到三成的民眾對退休生活有信心，認為自己有足夠的存款享受晚年，越來越多民眾雖然已到退休年齡，但仍因經濟壓力不得不繼續工作。

蓋洛普民調(Gallop)顯示，1995年美國平均退休年齡為60歲，2021年為64歲，許多面臨經濟壓力但不希望繼續工作的民眾，會選擇搬遷到生活成本較低的地區；退休民眾除了重視生活成本，也在意良好的醫療保健系統，尤其在新冠疫情後，多數民眾認為的理想城市要素包括，合理的生活成本、豐富的閒暇生活、良好的環境天氣、完善的醫療系統。

排名結果顯示，總分排名第一到五的依次是南卡的查爾斯頓(Charlseston)、佛州的奧蘭多(Orlando)、俄亥俄州的辛辛那提(Cincinnati)、佛州的邁阿密(Miami)、勞德岱堡(Fort Lauderdale)。

從主要的單項上看，華府擁有全美最豐富的文化活動和娛樂、教育生活，包括大量的免費博物館，定期舉辦的音樂會、電影文化節、藝術展等，不過在生活可負擔程度上落後於全國絕大部分城市，生活質量則排名中上。

多數民眾認為的理想城市要素包括，合理的生活成本、豐富的閒暇生活、良好的環境天氣、完善的醫療系統。（記者張筠 / 攝影）

城市可負擔程度排名第一的是阿拉巴馬州的蒙哥馬利(Montgomery)，生活質量最優的是加州的佛利蒙(Fremont)，醫療保健系統評分最高的是佛特蒙州的南伯靈頓(South Burlington)。

維州里奇蒙整體排名全美第36，維吉尼亞海灘(Virginia Beach)第45，Norfolk第67，在大華府範圍內，維州的整體表現優異。