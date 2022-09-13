維州威廉王子郡公校 增設60名安全專員

維州威廉 王子郡(Prince Williams County)公校 新學年將在所有小學增設全職的安全專員(security assistant)，負責監督校門口、教學樓出入口的人員情況，提升師生及校園財產的安全。

威廉王子郡公校教育總監 麥克代德(LaTanya McDade)上周在公校教委會宣布此消息，決定增加公校的安全預算，雖然公校教委會尚未公布年度安全審查報告，但麥克代德稱「學生安全是我們和家長最重視的部分」，因此決定增聘約60名不會佩帶武器的安全專員，重點維護小學校園。

威廉王子郡公校此前已有針對中學校區的安全預算，讓公校與郡府警方合作應對校內和學校附近的安全問題，目前全郡已有25名安全專員負責中學秩序，另外還有七名正在招聘中。

根據公校的招聘介紹，安全專員須定期巡邏校園，保證教學樓及所有活動空間的安全有序，確保財產安全，制止任何人闖入校園，幫助管理監控攝像，協調訪客管理等，若有在教育、犯罪管理、青少年輔導、心理學等相關領域的經驗，在應聘中會優先考慮。

現階段威廉王子郡公校的安全人員是定期在不同學校間輪替，並與警方合作，但此項新計畫將為每一所學校配備全職的安全人員，提高工作效率，讓師生和家長對新學年生活更放心。