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英女王兩度訪華府 作風親民 令人難忘

記者張筠／華盛頓報導
伯恩斯(右)2007年負責接見英國女王伊麗莎白二世(左)和菲利普親王參觀華府的國家兒童醫院。（伯恩斯提供）
伯恩斯(右)2007年負責接見英國女王伊麗莎白二世(左)和菲利普親王參觀華府的國家兒童醫院。（伯恩斯提供）

英國女王伊麗莎白二世8日駕崩，全球哀悼緬懷，許多曾在英國女王兩度造訪華府時，有幸與其見面的人士、民眾，紛紛回顧表示，女王非常親民、溫柔且平易近人，還有人形容與女王相見是「一輩子最印象深刻的經歷」。

華府醫院協會(District of Columbia Hospital Association)負責人伯恩斯(Jacqueline Bowens)，在2007年春季曾負責為英國皇室安排國家兒童醫院(Children’s National Hospital)的參訪。

「(當年)同時接到英國駐美大使館和白宮的通知，說英國女王和菲利普親王有興趣參觀國家兒童醫院」，伯恩斯說，雖然當年身為醫院的政府外務副總裁，已處理過許多高規格參訪活動，「但接見英國皇室的準備工作複雜太多，需要大量禮儀相關的培訓，並要銘記皇室可能有何反應舉動。」

2007年5月8日伯恩斯同美國前第一夫人蘿拉·布希(Laura Bush)接見伊麗莎白二世和王夫菲利普，伯恩斯回憶說，相比參觀醫院，菲利浦親王更願意花時間與醫院研究人員交談，因此伯恩斯帶著女王參觀醫院，「女王全程非常投入，不斷向我提問，展現出極佳的專注和風度。」

伯恩斯說，那次與女王相見「多次違反了皇家禮節，無意間還碰到女王的肩膀」，多年後她才了解該舉動不符合皇家規定，但皇室人員卻都非常親切禮貌，沒有讓她當場難堪。

伯恩斯也回顧了伊麗莎白二世與醫院兒童和家長會面時發生的趣事，「當時一名小男孩害羞不願將手中禮物遞給女王，還說那是準備給美國第一夫人的禮物，男孩媽媽非常不好意思，伊麗莎白女王也被小男孩逗笑」，對孩子們來說，女王就像一位和藹可親的奶奶，他們天真無邪的樣子為皇室參訪之行增添樂趣。

伯恩斯說，女王的身分尊貴高尚，但她全程都非常平易近人，「她很體貼身邊人的感受，完全不高傲冷漠，甚至有些時刻，我們都忘記她是英國女王」；聽聞女王駕崩，伯恩斯感慨萬分，除向王室表示哀悼，也說2007年的經歷是為她最難忘的人生故事，「會珍惜一輩子」。

伊麗莎白二世1991年5月也曾到訪華府，當時新墨西哥的新聞記者考夫曼(Mary Coffman)接到一場「私人招待會」的邀請，「邀請函上說招待會是非正式的閉門社交，談話內容不可在媒體刊登」，因此她沒有留下任何影像或圖片紀錄。

「當我得知要排隊見英國女王時，激動到兩腿膝蓋不斷顫抖」，考夫曼說，雖然與女王見面的時間非常短暫，「但女王親民、溫柔的形象久久留在我心中，令人難以忘卻」。

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