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電子菸Juul誤導青少年 馬州、維州獲賠千萬

記者張筠／馬州報導

經過兩年多的調查，電子菸製造商Juul Labs近日決定與馬州維州等全美30多個地區和解，共賠償4億3850萬元，並要停止所有針對青少年的廣告宣傳和營銷手段。

全美多州從2020年開始針對Juul Labs公司啟動跨黨派調查，稱該公司通過派對活動、社交平台的廣告宣傳、時尚模特代言等營銷策略，有意向青少年宣傳尼古丁產品，存在誤導消費者的嫌疑；該調查也稱Juul產品的原始包裝沒有正確標明尼古丁的濃度，且在沒有聯邦食品暨藥物管理局(FDA)支持的情況下，擅自將產品標榜為可以幫助民眾戒菸。

Juul Labs本月初決定與各州和解，向包括維州和馬州在內的30多個州和地區簽訂協議，同意在未來五至九年內向各州支付共4億3850萬元賠償金，不過各州的具體協議仍在協商中，維州預計將收到1610萬元和解金，馬州則有逾1300萬元。

部分州政府表示，和解金將用於電子菸相關的教育，避免年輕人養成不良習慣，提高社區民眾的身心健康，馬州和維州尚未公布和解金的用途；馬州檢察長佛洛許(Brian Frosh)表示，向兒童和青少年宣傳尼古丁是非常危險的行為，希望這次和解後，該公司不會再使用這種極具危害性的銷售策略。

Juul近年來已暫停舉行面向年輕人的派對、發放贈品或其他電子菸產品；根據和解條款，Juul未來將停止所有針對年輕人的廣告，包括任何營銷內容，均不可出現35歲以下的形象，也不能在學校附近投放廣告。

華府檢察長拉辛(Karl Racine)2019年也曾起訴Juul公司，稱其在廣告和營銷活動中誤導年輕人，Juul公司近幾年接連受到各州和地方政府的挑戰，年輕受眾因此不斷減少，根據FDA最近的數據，在使用電子菸的學生中，Juul的使用人數排名第四。

馬州 維州 FDA

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