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打擊暴力犯罪 馬州喬郡青少年宵禁今上路

記者張筠／馬州報導
喬治王子郡9日開始執行青少年宵禁，至少持續30天。（記者張筠 / 攝影）
喬治王子郡9日開始執行青少年宵禁，至少持續30天。（記者張筠 / 攝影）

馬州喬治王子郡(Prince George’s County)今(9日)起執行針對年輕人的宵禁政策，旨在打擊暴力犯罪，新規要求未滿17歲民眾，每周日至周四晚上10時至凌晨5時必須待在家中，周五和周六宵禁從午夜12時至凌晨5時為止，若以上時間要出門，須有成人陪同，初期將至少實行30天。

喬治王子郡已有近30年未實施宵禁，然而8月發生逾24起凶殺案，成為30多年來「最致命」的月分，警方數據顯示，今年槍擊案、非法擁槍、暴力劫車等案件明顯增長，且涉及許多未成年人，此外勞工節(Labor Day)長周末該郡發生兩起致命槍擊案，其中包括一名15歲的華府居民，為避免更多意外，郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)本周宣布進入打擊暴力犯罪的「緩衝期」，決定執行至少30天的宵禁。

郡府規定，從9日起，除非有成年人陪同，未滿17歲的青少年及兒童在每周日至周四的晚上10時至凌晨5時，以及周五和周六的午夜12時至凌晨5時不可出門，「家長和監護人必須為兒童、青少年的安全及行為負責，只有政府或警察的難以維護社會穩定」，艾索布斯表示，近期常有青少年凌晨3時至4時在外作案，「此類問題無法單單通過暑期實習、提供政府項目來解決，社區的和諧穩定需要每個家庭共同維護。」

艾索布斯根據1995年11月該郡通過的法規頒布並執行宵禁，該規定指出，若未成年者違反宵禁，警方可在首次違反時開出書面警告，並要求未成年人提供家長或監護人的聯絡方式，若收到警告後再犯，未成年人可能因違法被拘留，直到家長或監護人到場才能釋放，且會被罰款50至250元不等，並要繳納拘留的相關費用，若警方無法聯絡到監護人，則違規的未成年人將被送到社會服務機構。

艾索布斯說，今年截至目前已有430名未成年人被捕，數量比去年同期翻倍，警方的數據顯示，今年已有84名青少年因劫車被捕，其中55人有前科，34人曾暴力犯罪，而因劫車被捕的青少年中，有一半人未滿15歲，「雖然近期各地的劫車案件都明顯增長，但我們除了教育青少年外，也要敦促家長承擔相應的責任。」

宵禁 暴力犯罪 槍擊

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