近萬無證客抵華府 市長啟動公共緊急狀態

近日大量無證移民 從亞利桑納州(Arizona)和德州(Texas)抵達華府 ，市長包瑟(Muriel Bowser)8日宣布啟動公共緊急狀態(public emergency)，市府並因此成立移民服務辦公室，計畫撥款1000萬元處理移民事務，合併移民資源，簡化移民群體於華府安定生活流程。

包瑟表示，公共緊急狀態將維持15天，在此期間華府市議會將通過緊急法案，為移民服務辦公室制定運行架構，讓市長能更靈活的調度各項資源；此前包瑟兩次申請國民兵(National Guard)的協助，包括輸送人員、物資，但兩次都遭五角大廈(Pentagon)拒絕。

移民服務辦公室設在華府公共服務局(Department of Human Services)之下，為移民群體提供接待、膳食、臨時住宿、緊急醫療服務、通勤、定居等服務，包瑟表示，移民群體的需求和華府本地遊民不同，另設辦公室也是為更高效的解決移民問題，讓他們在短時間內融入華府；華府計畫撥款1000萬元保證該辦公室的運營，並向聯邦政府申請補助。

今年春季亞利桑納州和德州州長將大量無證移民輸送到華府，包瑟辦公室發表聲明稱，「此舉有明顯的政治目的，是為吸引白宮注意」，目前已有約9400人進入華府，預計未來將有更多；「邊境 問題一直都沒有減輕，甚至情況越來越糟。市長對城市建設負責，但不應對邊境和移民系統崩潰負責」，她表示，華府將為無證移民指明一條可以獲得公民身分、合法工作機會的途徑。