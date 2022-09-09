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全美多元市鎮排名 馬州蒙郡4城進前十

記者張筠／馬州報導
馬州蒙郡的多元化促進商業發展，經濟和教育進步。（記者張筠 / 攝影）
馬州蒙郡的多元化促進商業發展，經濟和教育進步。（記者張筠 / 攝影）

馬州華裔聚居的蒙郡(Montgomery County)近日在一份全美多元化排行榜中表現突出，個人理財網站Wallet Hub公布的「全美最多元城市」榜單顯示，前十名中有四個城市位於蒙郡，分別是德國鎮(Germantown)、蓋城(Gaithersburg)、銀泉市(Silver Spring)和洛克維爾市(Rockville)。

全美城市多元化排名 資料來源：Wallet Hub網站
全美城市多元化排名 資料來源：Wallet Hub網站

該榜單根據城市人口的族裔、語言、出生地等因素，衡量全美500多個城市的多元化情況，排名第一的是新澤西州的Jersey City，第二名至第四名依次為馬州蒙郡的德國鎮、蓋城、銀泉市，華人聚集的洛克維爾市排名全美第十。

從各單項看，加州奧克蘭市(Oakland)在族裔多元性排名第一，加州聖荷西市(San Jose)是語言最多元的地區，人口出生地最多元的城市為懷俄明州的傑克森市(Jackson)。

前十名的城市中，馬州共有四個，數量最多，加州有兩個，排名第二。

蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)表示，多元化始終是蒙郡的特色與強項，也是促進經濟發展、教育進步、社區和諧的最大驅動力，根據政府數據，2020年蒙郡有超過32%居民為非美國出生，馬州規模最大的蒙郡公校系統(MCPS)，學生來自逾164個國家，涉及語言超過184種。

「多元化社區讓民眾和下一代對社會更包容，眼界更開闊，對保持傳統和吸收新知識、文化都很有優勢」，艾瑞奇表示，來自世界各地的民眾集中在一起，不僅讓蒙郡更富生機，促進交通等基礎設施建設，吸引更多餐廳、商家、企業進駐，同時也讓本地居民不斷接觸新鮮信息，分配到豐富資源，並能了解其他地區的習俗文化，社區凝聚力更強。

馬州 加州 德國

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