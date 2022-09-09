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華府航太博物館今秋重開 9/14起送門票

記者王福權／華盛頓報導
星球大戰的X翼星際戰鬥機。（國家航太博物館提供）
星球大戰的X翼星際戰鬥機。（國家航太博物館提供）

休館半年多的國家航太博物館將在今秋重開，博物館西翼的八個展覽館10月14日起以全新的風貌迎接公眾，新展品包括電影「星球大戰」中的一架X翼星際戰鬥機，博物館9月14日起將在官網限時分送免費門票。

位於華府的航太博物館在耗資10億元的第一階段改造工程後煥然一新，23個展覽館中的8個，以及嶄新的天文館、紀念品店和餐廳，都將於10月14日重新開幕，迎接世界各地的遊客。

國家航太博物館1976年開館，2018年底開始一項歷時八年的重大改造；館長布朗(Christopher Browne)近日表示，今秋首先開放大樓西翼的八個常設展廳，其餘部分將繼續翻新並分期開放。為提升遊客的體驗舒適度，博物館將從9月14日起，透過官網分送免費門票。

10月14日雖然僅有部分展覽館開幕，但展品範圍廣泛，包括美國航空(America by Air)、登月之旅(Destination Moon)、早期飛行器(Early Flight)、探索行星(Exploring the Planets)、以及萊特兄弟(Wright Brothers)的發明等，令人大開眼界，遊客也可期待互動式及身臨其境的體驗，包括探索行星展覽館的太陽系之旅。

館方表示，翻新前的文物展品仍在，屆時將以新形式展出。此外，博物館還將展出數百件有重要歷史意義的新展品，比如首次突破音障時駕駛的T-38教練機、空中競速史上最成功的特技飛行雙翼飛機、以及星際大戰電影中的X翼星際戰鬥機原型等。

為服務華人遊客，航太博物館特別邀約華裔航太科學家提供免費中文導遊，全程中文導覽詳細解說，預約免費中文導覽最少需提前三周。國家航太博物館官網：https://s.si.edu/3Qn16D0，導遊預約網站：https://s.si.edu/3RnFtnv

阿波羅11號的哥倫比亞號指揮艙。（國家航太博物館提供）
阿波羅11號的哥倫比亞號指揮艙。（國家航太博物館提供）

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