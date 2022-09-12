祥龍茶樓全力協助僑務委員會、台灣同鄉會及婦女企管協會 舉辦2022台灣美食國際巡迴講座 圓滿成功

2022台灣美食國際巡迴講座於祥龍茶樓舉辦，圓滿成功，是次活動展示3款美味台菜。

因為疫情停辦兩年的「僑委會台灣美食 國際巡迴講座」，今年重新啟動，巡迴美國東部、西部、歐洲及非洲等23個城市，日前已於9月2日，在馬州 祥龍茶樓舉辦2022台灣美食國際巡迴講座，由僑務委員會、巴爾的摩哥倫比亞台灣同鄉會及世界華人 工商婦女企管協會舉辦，其宗旨是通過美食，推廣台灣文化，要讓台灣美食飄香全世界。

當天出席包括華府華僑文教服務中心主任郭大文先生、巴爾的摩台灣同鄉會會長劉子瑯先生、世界華人工商婦女企管協會會長毛家怡等眾嘉賓等八十多人。首先，郭主任、劉會長及毛會長分別致辭，感激各位舉辦人員辛勞，也感謝各界朋友支持，讓活動得以成功，其後，由馬州參議院Clarence Lam及馬州政府Christina Wong頒發證書以表揚他們的貢獻。之後，美食餐宴正式開始，菜式包括有由台灣名廚主理的黃金泡菜、炸蛋蔥油餅、古早味米糕；由祥龍茶樓大廚張堅烈主理的祥龍五拼、避風塘大對蝦(河粉底)、元寶全魚、釀貴妃、法式牛肉粒、清炒食蔬、港式蛋塔。只見眾人吃得津津有味，品嚐後都大讚不已!

這次台灣美食國際巡迴由潘盟仁及蔡萬利主廚，兩人同時擁有碩士學位，潘盟仁大廚擁有40年經驗，2013年更獲得美國鳳凰城東西料理鐵人大賽冠軍。蔡萬利曾任烹飪教師及烹飪競賽評審，可見他們實力非凡。他們致辭說這次活動藉著台灣美食，讓大家勾起思郷回憶。

其後，只見台灣大廚與祥龍粵菜大廚合照，互相交流心得，所以這次活動不僅是美食餐宴，也是台菜與粵菜一次很好交流。而當天的聚餐，各人言談甚歡，歡慶滿堂，氣氛融合，他們藉此聚會，能互相交換意見，增加聯繫。

位於馬州Hanover的祥龍茶樓(Mai Dragon)，是一家廣受中外食客歡迎的粵式餐館，主要原因是菜式正宗道地，不但華人食客滿意，外國客人也讚揚不已。祥龍茶樓推出正宗港式點心，週一至週五11:00am到4:00pm現點現做，週六、日11:00am至3:00pm推車服務，美味的港式點心包括燒賣、蝦餃、鳳爪、排骨、潮州粉果、叉燒腸粉、糯米雞、叉燒包等等，每天新鮮精心製造，美味可口。祥龍茶樓專聘粵菜名廚，泡製出道地的廣東小炒、粵式燒臘、湯粉麵飯等菜式。大廚精選的佳餚很多，包括有炸大腸、黑椒炒蜆、鹹魚雞粒豆腐煲、京都肉排、臘味小炒、金沙大蝦、XO小炒皇等等；在湯粉麵飯方面，包括燴飯（時菜牛肉、時菜雞肉、燒鴨、叉燒、明治牛肉、滑蛋牛肉、豉油雞、滑蛋蝦仁），炒麵（豉油王、雞絲、肉絲、八珍），炒飯（揚州、鹹魚雞粒），牛河（干炒、XO炒、芥蘭），星洲炒米粉、干燒伊麵、炒貴刁等；在粵式燒臘方面，包括燒鴨、貴妃雞、燻蹄、叉燒、海蜇皮。以上菜式多樣，款款美味地道精彩，廣受中外顧客歡迎。

祥龍茶樓地點極為方便，靠近Maryland Live賭場，所以到賭場一試手氣的同時，別忘了到附近的祥龍茶樓Mai Dragon品嚐正宗粵菜和港式點心，一舉數得。祥龍茶樓地址﹕2647-A Annapolis Road, Hanover, MD 21076，電話：410-551-9498, 410-551-6898，傳真：410-551-7404，網址：www.maidimsum.com，www.maidragon.com，可以上網訂外賣。營業時間: 週日至週四 11am-9pm，週五至週六 11am-10pm。