槍殺蒙郡副警長兇嫌 逃亡半世紀終落網

霍爾的親屬7日出席警方記者會，緬懷霍爾，同時慶祝破案。（蒙郡警方提供）

馬州 蒙郡(Montgomery)警方7日宣布，涉嫌50多年前槍殺該郡副警長的嫌犯史密斯(Larry David Smith)，近日終於在紐約被捕，現面臨一級謀殺指控。

蒙郡副警長霍爾1971年遇害身亡。（蒙郡警方提供）

蒙郡警長瓊斯(Marcus Jones)7日表示，史密斯1日在紐約被捕，他上周向警探承認在1971年謀殺了蒙郡特別副警長霍爾(James Tappen Hall)；當年53歲的霍爾，1971年10月底在洛克維爾市(Rockville)Manor Country Club附近的停車場被發現後腦勺中槍，送醫後三天不治，執法官員認為霍爾是在制止一場搶劫案時遇害。

去年10月，蒙郡警探紀念霍爾遇害50周年，隨後決定重新調查半世紀來懸而未決的謎團，從大量資料中發現當時以「貝克」(Becker)自稱的史密斯，曾在1973年接受警方調查，但並未被列為嫌疑人。

警方表示，史密斯在1975年以前的姓氏為「貝克」，1975年後改為史密斯，並搬到紐約上州 ；警方9月1日在紐約Little Falls再次調查史密斯，他隨即承認殺害霍爾，目前已被控一級謀殺罪，預計本周末將引渡回馬州。

瓊斯表示，半個多世紀後破案實在令人驚喜又欣慰，霍爾的案件是蒙郡此前唯一未解決、涉及執法官員的凶殺案，「該案對我個人來說意義深遠，因為霍爾的侄子弗蘭克·霍爾(Frank Hall)，是我36年前剛加入蒙郡警察 局時的訓練官」，瓊斯和霍爾的家人也很熟悉。

霍爾家庭有許多成員都在蒙郡警察局工作，霍爾遇害後，他的女兒卡洛琳·霍爾·費洛(Carolyn Hall Philo)嫁給一名蒙郡警察，他們的兒子之後也加入警局工作；卡洛琳在父親遇害時為28歲，「(在尚未破案前)我知道兇手仍在某個地方，希望所有失去親人的人永遠不要放棄，也不要失去對警方的信心。」