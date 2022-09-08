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大華府公校手機禁令學生不適應：理解校方初衷但太嚴格

記者張筠／馬州報導

大華府部分公校新學年收緊手機規定，旨在提高教學效率和學生成績，多數教師和家長支持此規定，但有部分學生表示規定太嚴，雖然可以理解學校和教師們的初衷，但開學一周多來仍不太適應此新措施。

馬州蒙郡(Montgomery)公校15歲的高中生亞伯拉罕(Jadon Abraham)是學校足球隊成員，新規導致他無法像以往一樣在課間使用手機，「沒想到管理得這麼嚴格，目前還很不適應。有時候忘記，不小心拿出手機，被老師看到會挨罵，甚至可能被沒收。」

雖然尚未適應新規，亞伯拉罕和幾個朋友表示能理解學校的用意，「手機雖然讓我們可以隨時隨地查資料，拓展交友圈，但對於課堂學習來說卻是一大挑戰，因為上課同時用手機，很容易讓人分心，甚至會引發作弊等不良行為。」

蒙郡公校系統(MCPS)新學年規定，所有學生只能在上學前和放學後用手機，高中生午餐時間也可使用，該規定旨在提高學生課堂專注度，並促進面對面的社交。

蒙郡多數家長對此規定非常歡迎，克林(Lisa Cline)說，公校官員早就該推出此規定：「我們從2016年開始就在推動，要求學校加強學生管理，現在學生人人都有手機，不僅影響學習效率，還傷害眼睛、頸椎。」

另有家長表示，學生常常因過度使用社交軟體，導致心理健康受影響，與別人產生不必要的攀比，甚至有「網路霸凌」問題，因此現在嚴格限制手機使用，對學生正常、健康的社交與心理建設都有幫助。

蒙郡教育協會主席馬丁(Jennifer Martin)表示，多數成員不反對此規定，希望觀察一段時間的效果後，再評估未來是否要調整，或制定更有效的執行措施，「此規定的初衷是盼望學生減少手機使用，同時增加學習時間，因此教師們會繼續觀察學生們的學習狀況及成績表現。」

維州最大的費郡公校系統(FCPS)也執行新的電子設備使用規範，強制學生在校時關閉手機、智慧手表及平板電腦，並要將這些電子用品放到學校的個人儲物箱，放學後才准使用，若違反規定，校方將沒收電子設備。

華府公校(DCPS)目前沒有執行統一的手機禁令，公校教育總監菲力彼(Lewis Ferebee)表示，各校可根據學生需要自行決定，市府目前沒有計畫推出類似規定。

手機 公校 教育總監

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