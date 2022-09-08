94部作品參展 華府國際短片電影節開幕

華府 國際短片電影節(DC Shorts International Film Festival)今(8日)開幕，實體放映活動將持續至本周日(11日)，今年還增加了一周(12日至18日)的線上活動，為民眾提供更多觀影機會，今年共有94部作品參展，女性導演 達51位，數量創新高。

華府國際短片電影節的新任執行董事卡蘭斯(Beau Canlas)表示，這項電影節從2003年舉行至今，新冠疫情後的今年，除了保留傳統經典形式，讓民眾重溫近20年來的觀影體驗，更希望結合新模式，讓更多非本地的觀眾也有機會從線上欣賞並了解影視藝術。

卡蘭斯說，今年共有94部影片參展，共分為九大類，來自六大洲的29個國家，其中共包括51位女性導演的作品，女性導演數量比往年都多；影片陣容雖然主打國際化，但卡斯蘭表示，本地的電影製作人也值得關注，包括由「Barry Farm」導演山姆·喬治(Sam George)帶來的「Keep Talking」、Sara Gama通過影片探索華府壁畫家Miss Chelove的故事，帶領觀眾了解藏在華府各個角落的藝術創作及幕後故事。

該電影節今年迎來新領導、新形式、新地點，播放據點從原來市中心E街上的電影院 搬遷至華府東北部的Alamo Drafthouse電影院，「該影院是一家特許經營店，附近還有史密森尼學會(Smithsonian)和間諜博物館(Spy Museum)，交通便利，文化多元。」

實體放映活動時間為8日至11日，線上放映為12日至18日，實體活動每場門票15元，線上活動的通票為75元；實體放映後，民眾可到附近的Highbinder酒吧參加宴會，除了電影放映，今年還有四場與電影製作相關的工作坊，電影節閉幕式將在Bar Deco舉行。詳情可登錄：https://bit.ly/3Rp6MOt。