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葛麗絲王妃93冥誕 時尚特展華府登場

記者王福權／華盛頓報導
葛麗絲王妃生前穿過的禮服。（記者王福權／攝影）
葛麗絲王妃生前穿過的禮服。（記者王福權／攝影）

華府西北區的希爾伍德莊園博物館(Hillwood Estate, Museum & Gardens)近日推出「摩納哥王妃葛麗絲時尚」特展，展出一系列摩納哥王妃葛麗絲·凱莉(Grace Kelly)生前穿戴過的迪奧禮服、套裝、配飾，以及宴會設計稿、迪奧香水和相關影像圖片資料。

好萊塢明星到摩納哥王妃，她的一生像是現實中的童話，她的穿著更是優雅時尚標竿。

今年是葛麗絲·凱莉誕辰93周年，這位絕世佳人雖早已香銷玉沉，但從未被人們遺忘。她在世時對迪奧品牌情有獨鍾。希爾伍德莊園博物館今年推出紀念特展，以90套她曾經穿著的迪奧服飾，回顧她締造的經典女性形象。除了特展，還有系列講座探索她的形象。

葛麗絲王妃被譽為擁有世界上最優雅女人的時尚哲學。和葛麗絲王妃一樣，希爾伍德莊園創始人也品味獨特，她精心塑造自身形象，選擇聰明、優雅的作品。希爾伍德莊園透過葛麗絲王妃的珠寶、配飾和服裝系列來詮釋20世紀的時尚，該展覽堪稱高級時裝界盛事。

葛麗絲王妃特展時尚將持續至明年1月8日。（記者王福權／攝影）
葛麗絲王妃特展時尚將持續至明年1月8日。（記者王福權／攝影）

葛麗絲王妃是美國影史上美貌與實力兼具的好萊塢巨星，26歲她就憑藉電影「鄉村女人」獲得第27屆奧斯卡最佳女主角，更是當時知名導演希區考克最愛用的女主角，他們相繼合作了「電話謀殺案」、「後窗」、「捉賊記」。在影壇生涯如日中天之際，葛麗絲27歲閃電嫁給摩納哥王子蘭尼埃三世，頓時讓當時沒沒無聞的摩納哥成為全世界知名的國家。

希爾伍德莊園博物館。（記者王福權／攝影）
希爾伍德莊園博物館。（記者王福權／攝影）

希爾伍德莊園博物館是美國首屈一指的藝術收藏家博物館之一，富麗堂皇的莊園擁有18世紀的俄羅斯帝國和法國裝飾藝術，其中包括25英畝的花園、玫瑰園和法式花壇。

葛麗絲紀念時尚特展即日起展至明年1月8日。莊園每周二至周日對外開放，周四至周六博物館內咖啡廳也提供下午茶。地址：4155 Linnean Avenue, NW Washington, DC 20008。詳情https://bit.ly/3B2wBgm

博物館 時尚 好萊塢

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