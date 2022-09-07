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大華府啟動新版新冠疫苗補強針接種

記者張筠／華盛頓報導

華府本周全面啟動針對新冠變種Omicron病毒的補強針施打工作，民眾可在藥局、診所接種，華府和馬州也提供家庭接種服務，衛生官員提醒民眾除了防護新冠，也要及時接種流感疫苗，兩者不衝突，可以同時接種。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)上周授權針對12歲及以上群眾的Omicron補強針緊急使用，輝瑞的補強針可給12歲及以上民眾施打，莫德納(Moderna)補強針目前僅可給滿18歲者使用，接種完上一針後至少須間隔兩個月才可打新的補強針。

華府從今(7日)開始推出Omicron補強針，同時也鼓勵六個月以上的所有兒童及成人接種流感疫苗，流感和Omicron疫苗不衝突，衛生官員建議兩種都要接種，可直接到藥局、診所接種，也可向家庭醫生諮詢，有特殊需要者可預約上門接種的服務。

馬州也從本周開始施打新冠補強針，州衛生廳已預訂15萬7000劑補強針，並從本周啟動防疫推廣，通過電話和短信鼓勵民眾接種，並開放居家接種服務；維州也將收到14萬1700多劑補強針，民眾可登錄州府網站(https://bit.ly/3x2v48y)註冊接種，或致電(877)829-4682諮詢。

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