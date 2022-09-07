華府行業薪資排行榜 律師、法官賺最多

華府薪資排名最高的崗位是律師和法官，平均三年可存夠房產首付。（記者張筠 / 攝影）

房地產 數據分析公司Yardi Matrix近日公布一份關於房產可負擔性的報告，結果顯示，大華府 都會區是科技人才最能購買得起房產的地區之一，不過從收入排名來看，科技並非大華府收入最高的職業，薪資排名最高的崗位是律師和法官。

Yardi Matrix的報告旨在根據各大城市的民眾收入和房價 ，通過各行業人員存房產首付的時間來衡量各地不同職業的房產購買力，同時對比每個都會區的職業薪資水平。

研究顯示，大華府地區收入最高的職業是律師和法官，平均年收入中位數為18萬5000元，第二名是航空運輸從業者，年收入18萬3000元，第三名為市場營銷和銷售經理，年收入17萬2000元。

大華府都會區的房產售價中位數為53萬1000元，相當於以上三種行業的工作者需約三年即可存夠房產首付；數學領域的從業者近十年的薪資增長最快，平均年收入為11萬6000元，可用4.6年存夠房產首付。

大華府是科技人才(IT professional)數量第二多的都會區，僅次於紐約都會區，科技人員的平均年收入為11萬8000元，相當於他們可在4.5年內存夠房產首付，大華府都會區也是電腦科技專業人才(computer professionals)最可負擔得起房產的大城市，相鄰的巴爾的摩都會區則排名第二，該地區的科技人才平均年薪11萬3513元，不過因房價較低，所以可負擔程度排名靠前。

從職業角度看，廣告、市場營銷、公共關係、銷售經理，以及運營相關從業者，是全美房產購買力最強的兩大領域，這兩類從業者在全美94個都會區都負擔得起房產，律師、法官等法律工作者在93個都會區都買得起房產，而公司高管(top executives)可負擔90個都會區的房價，排名第三。