華府作協寫作工坊 許之微談小說創作兩大要素

許之微寫作興趣廣泛，著作有長篇小說「越洋追兇」和小說「嚴冬」等。（記者王稚融 / 攝影）

華府作家協會「寫作工坊」，邀請旅美名作家許之微以「小說 創作的兩大要素」為題開課，介紹故事結構與人物塑造，並通過經典作品講解來闡述創作方法。

為時三小時課程中，他以示意圖解釋故事的結構，「開始」和「結局」各占四分之一，「中間發展」占二分之一，每部分間都有轉折點，也就是有大事件及危機的存在，再由人物對事件及危機做出的選擇，達到高潮，產生結局，不論喜劇、悲劇，能否撼動人心是小說的成敗關鍵。

他說，在故事發展過程中，情境不斷對主人物施加壓力，主人物的行動和感情波動也閃出生命的弧光，成為小說中不斷出現的亮點。若是在高潮和結局後，能讓讀者有所領悟，便是一篇成功小說。

許之微在講解中，穿插舉例30多篇中外小說及劇本，他說，中國古典名著與西方傳統小說的結構相似，都以人物為核心、故事為骨架創作，不過這種結構只適合於中篇和長篇小說，短篇及微型小說有所不同。

而人物塑造，可從作者的全知視角、主角自己(較感人的內視角)、外視角和多視角進行，但要注意次要人物不能喧賓奪主，尤其是在反面人物的刻畫上，群眾人物只能是「環境角色」。現今流行營造人物內心世界的「意識流」小說，是另外一種情境及寫法。

許之微北京 大學畢業，1980年代赴美先後就讀喬治城大學、約翰霍普金斯大學和密西根大學，現已退休。在國內他曾在「人民日報」、「光明日報」及「書法」、「江海學刊」等多家雜誌發表文章。他的寫作興趣廣泛，嘗試過小說、影視劇本、舞台劇 劇本、散文、遊記、新體詩、格律詩詞以及歌詞的創作。著作有長篇小說「越洋追兇」、「俄羅斯沙皇傳奇」和小說「嚴冬」等。