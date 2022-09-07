財年結餘9000萬元 費郡公校發教職員獎金

費郡公校計畫將上一財年的結餘用於給教職發放一次性獎金，升級校園安全，推動特殊教師招聘。（費郡公校提供）

維州最大的費郡公校 系統(FCPS)近日宣布，2022財年結餘超過9000萬元，計畫向全職和代課教師、校車司機、餐飲工作者等發放一次性獎金(bonus)，此外也會推動代課教師和特殊教職的招聘，並加強校園安全，升級監控和門防系統。

費郡公校教委上周一致通過該計畫，決定將上一財年剩餘的預算 用於補充教職人才，鼓勵現任教師留任，並分擔他們的經濟和生活壓力，具體方案包括，給現任的合約職員(contracted employee)每人1000元獎金，作為新冠疫情 期間的獎勵和肯定，這部分金額近3400萬元。

此外全職教師以及校車司機、餐點工作人員等以時薪計算的職員也將獲得每人1000元的補貼；代課教師將獲得500元補貼，費郡公校官員目前也在計畫調整代課教師的申請標準。

費郡公校預計今年11月底發放一次性獎金，費郡公校教委托倫(Elaine Tholen)說，在大環境壓力持續增長、社會變化加劇的時刻，公校希望能創造良好友善的工作環境，留住教育人才，加速學生在生活和學術上的成長。

費郡公校也將把結餘的部分資金用於激勵代課教師任職，目前費郡公校仍面臨代課教師職缺，每周五無人代課的班級數量也會更多，公校官員仍在制定具體的激勵方案，希望新學年改善此問題。

公校教委安德森(Ricardy Anderson)期望公校也能給其他的特殊教師提供相應的激勵，降低這部分崗位的流動性，從而讓教學質量更加穩定。

費郡公校計畫斥100萬元提升校園安全，包括升級校園監控及門防設備，加固校門和教學樓入口，更換門鎖等；此外該公校也將調查各中學的運作、上課時間和教學狀況，綜合評估後調整校園運營，優化學校開支。

另有約300萬元將用於推動費郡公校總監雷德(Michelle Reid)提出的安全審查計畫，具體包括在教師招聘中收緊背景調查，升級公校與警方的合作等。