維州高院准大陪審團深入調查勞郡公校

維州 勞登郡（Loudoun County）公校 日前向法院申請臨時禁令，欲阻止州府對該公校兩起性侵 案件的調查，維州最高法院（Supreme Court of Virginia）2日宣布拒絕該項申請，這也意味著州府可推進大陪審團（special grand jury）的工作。

勞登郡公校去年接連發生兩起性侵案件，一名15歲跨性別青少年在兩所高中侵犯女同學，公校官員被批試圖掩蓋此事，甚至對公眾有所隱瞞，州長楊京（Glen Youngkin）上任後立即簽署行政令，要求深入調查，問責相關人員，杜絕類似事件再發生。

維州檢察長邁爾斯（Jason Miyares）今年4月開始召集大陪審團，但卻受公校官員的阻撓，公校向法院申請臨時禁令，表示州府不應越權干涉公校處理事務，以陪審團的形式監督、調查公校的決定也不合理。

但維州最高法院2日宣布不會阻止大陪審團的工作，「公校教委反對大陪審團調查，但沒有提出令人信服的論據」，法院也指，公校教委擔憂州府的調查越界，但法官質疑，「大陪審團的深入調查並不會給公校教委帶來無法彌補的損失」。

楊京表示，維州最高法院的裁決是家長、教師和學生的勝利，邁爾斯也說，「我已承諾要徹查此事，因此必會信守承諾，繼續推進調查」；勞登郡公校也通過聲明感謝最高法院對此不尋常案件的考量，「雖然對結果很失望，但公校將遵守大陪審團的要求，並等待調查結果。」