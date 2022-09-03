大華府勞工節長周末 活動多元精采

華府的爵士音樂嘉年華本周末重磅回歸，台灣音樂家魯千千也將表演。（取自官網）

勞工 節(Labor Day)長周末大華府各地舉辦多種室內、室外的活動，邀請民眾在揮別炎炎夏季之際探索城市，享受與親友同樂的時光。

美國交響樂團(National Symphony Orchestra)將於9月4日晚8時，在國會西面草坪舉行勞工節年度音樂會，今年將帶來Steven Reineke、J.S. Smith、Aaron Copland等人的作品，活動完全免費，也無需索取門票，但座位有限，先到先得。

華府年度爵士嘉年華(DC JazzFest)本周末重磅回歸，美國各地的爵士藝術家3日、4日將在華府The Wharf河濱公園帶來多場演出，其中來自台灣的音樂人魯千千也將上台表演，活動免費，但須註冊(https://bit.ly/3CTNOv0)。

時隔兩年，馬州蓋城的勞工節遊行5日將恢復。（取自官網）

馬州 蓋城的勞工節遊行 (Labor Day Parade)時隔兩年也將恢復，以高中樂隊、消防車、舞蹈團等為特色，5日上午11時在Olde Towne首先有「水舞表演」，遊行下午1時至3時從Olde Towne出發，適合全家老少遊覽觀光，並探索附近的特色小店。詳情：https://bit.ly/3Ryj8Dk。

馬州Greenbelt今年勞工節周末舉行一系列文體活動，2日至5日有網球錦標賽、籃球賽、以及適合兒童和青少年體驗的嘉年華遊樂設施，5日上午10時至中午12時也將有勞工節遊行。詳情：https://bit.ly/2wtH1Fc。

馬州Glen Echo Park從3日至5日推出免費藝術展。（取自官網）

馬州的Glen Echo Park從3日至5日推出免費藝術展，展品來自大西洋中部地區200多位藝術家的雕塑、繪畫、素描、攝影作品、珠寶等藝術品，展覽開放時間為中午12時至晚6時，地址7300 MacArthur Blvd, Glen Echo, MD 20812。詳情：https://bit.ly/3TFyjg4。

馬州國家港口(National Harbor)4日將舉行「音樂藝術品酒節」，演員Morris Chestnut和Larenz Tate當晚也將出席主持晚會，說唱歌手Doug E. Fresh也將到場表演。詳情：https://socialarchitectevents.com/event/harbormusic/。