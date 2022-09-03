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華府公校生成績退步 6成英語未達標 48%數學水平下降

記者張筠／華盛頓報導
華府學生成績受疫情影響嚴重，最新數據顯示，六成學生英語不達標，48%學生數學不過關。（華府公校提供）
華府學生成績受疫情影響嚴重，最新數據顯示，六成學生英語不達標，48%學生數學不過關。（華府公校提供）

華府2日公布最新的學生水平報告，數據顯示2019年至2022年華府所有學生的數學都退步，48%人未達標，英語水平也下降，六成學生不過關，其中非裔和西語裔學生的下滑最明顯，此外弱勢學生在數學和閱讀的成績與其他學生差距越來越大。

市府公布的報告主要匯總三至八年級學生，去年春季在英語文學和數學標準化測試(PARCC)中的成績，這是自2018-2019學年後，華府首次進行此標準化考試，該測試在2020年新冠疫情爆發後暫停了兩年。

華府共逾4萬3000名學生參加了英語和數學的標準化考試，其中約一半學生為首次參加，考試成績共分五等級，四級以上為達標和表現良好，二級以下為嚴重不合格和不達標。

結果顯示，60%學生數學考試成績在二級以下，48%學生英語水平二級以下；2019年至2022年，英語能力達到優秀的學生人數減少逾2200人，數學優秀者則減少逾3700人。

數據顯示，所有年級的數學水平都下滑，而非裔和西語裔學生在英語語言方面的退步最明顯，再次證明新冠疫情後華府學生成績持續退步；同日「美國教育統計中心」( National Center for Education Statistics)也發布報告稱，9歲兒童在數學和閱讀上嚴重落後，過去20年教育從業者在該年齡段學童取得的成果，因疫情全部泡湯。

華府的數據也顯示，2019年至2022年，在教育上的「高危學生」(at-risk student)的數學能力下降了10%，英語和閱讀能力下降了6%，與其他學生的差距越來越大；根據市府定義，「高危學生」包括家庭有接受政府救濟、參加食品營養補貼計畫、無家可歸、寄宿或被領養的孩子。

華府負責教育的副市長金保羅(Paul Kihn)表示，學生水平持續下滑，對教育是一大警鐘，學生們不僅要追上先前落下的進度，還要確保新知識的吸收，該現象也給教師和家長帶來極大壓力，「成績提升需要循序漸進，但學生們遲遲未進步，甚至落差越來越大，教師們也很沮喪。」

華府教育目前正處於「恢復階段」(recovery phase)，市府撥款4000萬元推動家教項目，給學生提供每周90分鐘的英語和數學輔導，目前全市有逾4000名學生參加此項目；市府教育官員計畫未來將在暑期增加教輔資源，加速學生彌補課業，同時平衡教師不足的問題，也為家長減輕負擔。

華府公校教育總監菲力彼(Lewis Ferebee)表示，市府計畫調整數學課，「遠程教育環境不利於學生吸收數學知識，教育官員正在研究改進方法」，此外也在加強對教師授課的監督與培訓，確保教學質量和課堂效率。

教育總監 華府 疫情

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