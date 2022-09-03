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僑委會台灣美食國際巡迴講座 驚艷華府

記者王福權／華盛頓報導
2022年「台灣美食國際巡迴講座」日前在華府推出。（主辦方提供）
2022年「台灣美食國際巡迴講座」日前在華府推出。（主辦方提供）

中華民國僑務委員會為推動台灣美食國際化，行銷台灣美食品牌形象，並協助大華府地區僑營餐飲業提升經營實力而舉辦的2022年「台灣美食國際巡迴講座」，1日在華府華埠餐廳龍之味舉行第一場講座，精緻台灣美食，讓與會者讚譽有加。

這場活動由世華大華府分會及巴爾的摩台灣同鄉會共同舉辦，共逾40位僑胞出席。

當日「饗宴美食、預見台灣」活動，由司儀何淑妙介紹台灣美食國際巡迴講座與台灣小吃開場，餐會由世華大華府分會會長毛家怡及巴爾的摩台鄉會前會長黃美鳳共同主持。僑教中心主任郭大文表示，今年以「光輝九十僑見未來」慶祝僑務委員會90周年，他感謝各僑界組織盡心盡力籌備活動。

郭大文接著介紹兩位台灣知名美食主廚潘盟仁和主廚助理蔡萬利的廚藝經歷，潘盟仁是「度小月餐廳」行政總主廚，蔡萬利為啟英高中餐飲管理科餐飲總監，他們分別說明各道菜品作法、風格特色，擺盤技巧、刀工技法等，讓與會者對美食有進一步認識，更從中感受台灣美食料理的豐富變化。

包括僑務委員黃美鳳、曾俊明、僑務諮詢委員王燕怡、王東輝、王福權、僑務顧問何淑妙、僑務促進委員徐腕佑等逾40位出席了當天活動。

美食 華府 中華民國

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