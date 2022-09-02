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解決教師荒 維州州長楊京簽署彌合差距行政令

記者張筠／維州報導
楊京政府的行政令將推動教育部門和立法者的合作，簡化教師執照核發流程，提升人才補充效率。（維州教育廳提供）
楊京政府的行政令將推動教育部門和立法者的合作，簡化教師執照核發流程，提升人才補充效率。（維州教育廳提供）

維州州長楊京(Glenn Youngkin)1日簽署行政令，宣布啟動「彌合差距」(Bridging the Gap)的試行計畫，在新學年開始之際大力推動教師招聘，簡化教師執照的核發流程，推動教育官員與立法者的合作，推出教師學徒計畫、育兒補貼，減輕教職壓力，避免教育人才持續流失。

楊京1日到訪Stafford高中和Colonial Forge高中，與教師、家長和學生面對面交流，了解各群體的訴求和學校職缺狀況，「目前教師職缺多、授課壓力大，還有學生成績下滑等問題在全州各地發生，維州必須消除那些阻礙聘用新教師的因素，盡快填滿學校各崗位的人力短缺。」

根據楊京政府的行政令，維州公校教育總監有權在法律允許的範圍內，頒發並更新教師執照，也可提供持有他州教師執照者該州新執照，此外也可向退休教師頒發新執照；公校教育總監應與「維州退休系統」(Virginia Retirement System)協調合作，將學前班至12年級的教學職缺分類，讓退休教師能及時填補。

維州教育廳長應與公校教育總監、財政廳長、勞工廳長、立法者等合作，減少教師執照核發過程的繁文縟節，在保證教師質量的前提下，盡可能多的招募教師，吸引退休人員、退伍軍人、尋求職業轉換的民眾從事教育工作。

該行政令也規定，公校教育總監應給資源較匱乏的社區提供更多招聘輔助，包括推出獎學金、聘用獎金等，提高教師利益，制定針對教師的鼓勵計畫，而不是僅依賴新冠補貼；公校系統也應與勞工廳合作建立教職學徒計畫，培訓有意進入教育行業的工作者，並在全州發布示範政策，鼓勵並方便學生提早規畫職業發展。

楊京政府也規定，教育廳長應制定政策，在學校內開展為教師提供的托兒服務，推出兒童保育補貼計畫，讓教師公平申請，緩解他們在家庭和教書上的壓力。

此外楊京政府也計畫擴大對學校各部門的年度調查，確保教師職缺不再惡化，並保證新加入的教師水平過關，同時對所有離職教師進行調查，了解他們轉換工作或離職的原因，然後從中調整公校發展方向。

教育總監 公校 維州

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