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華府國際佛光會 秋季系列課程即將開班

華盛頓訊

華府國際佛光會2022秋季系列課程即將啟動，9月17日至12月10日共有十門線上課程，包括國語、粵語、英語的免費佛學課程。此外華府協會也將在馬州蓋城(Gaithersburg)的華府國際佛光會推出社教課。

一、手機功能班，9月18日開課，隔周周日下午2時30分至3時30分，費用40元，全勤者全額退費。

二、電腦應用課程，9月25日開課，隔周周日下午2時30分至4時，會員40元，非會員80元。

三、6至10歲的兒童國畫班，9月17日開課，每周六上午10時至11時30分，會員35元，非會員70元

四、8至12歲的兒童書法班，9月18日開課，每周日下午1時30分至2時30分，會員40元，非會員80元。

五、成人國畫班，周二班9月20日開課，每周二或每隔周二的上午10時30分至中午12時，會員40元，非會員80元；周六班為9月17日開課，共五次，每周六下午3時30分至5時，會員35元，非會員70元。

六、成人書法班，周二班9月20日開課，每周六中午12時至下午1時30分，會員40元，非會員80元；周六班9月17日開課，共五次，每周六下午1時30分至3時，會員35元，非會員70元。

詳情可致信[email protected]，或致電(240)243-6955。

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