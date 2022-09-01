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大華府三地逾7成兒童曾感染新冠 「仍需做好防疫防護」

記者張筠／華盛頓報導
大華府三地都有超過七成的兒童曾感染新冠。（記者張筠 / 攝影）
大華府三地都有超過七成的兒童曾感染新冠。（記者張筠 / 攝影）

華府各地公校本周陸續開學，目前學校都已撤銷室內口罩令，疫情明顯趨緩，近日聯邦疾病防治中心(CDC)公布的數據顯示，過去兩年多來，全國近八成兒童已感染過新冠病毒，大華府三地兒童超過七成曾染疫，醫療學者表示，這雖是好現象，但就算有天然抗體，仍需做好疫苗接種等必要防護。

數據顯示，華府有75.4%兒童曾染疫，馬州和維州分別有73%和76%，相當於大華府地區有逾200萬兒童感染過新冠肺炎病毒，加州大學舊金山分校傳染病學醫生甘迪(Monica Gandhi)表示，CDC調查的是接觸過新冠病毒後產生的抗體，與接種疫苗後產生的不一樣。

甘迪說，絕大多數兒童曾經確診，對疫情有擔憂的家長可因此放心，「數據顯示，感染者增多，加上接種人數也不斷增加，整個社區的免疫力明顯提高，學校等公共場所也會更安全」；不過就算體內有天然抗體，甘迪仍建議兒童和青少年要接種新冠疫苗，「天然抗體加上疫苗是最好的防護。」

目前兒童新冠死亡率仍較低，一旦子女染疫，民眾無需恐慌，自疫情開始以來，維州共有23名兒童因新冠病毒死亡，馬州有26名。

疫苗 華府 疫情

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